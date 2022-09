No hubo infidelidad Hailey Baldwin disipa todas las dudas sobre su supuesta enemistad con Selena Gomez, ex de Justin Bieber La modelo se sincera tras años de críticas, ya que su boda con el cantante fue solo unos meses después de la última ruptura entre los dos artistas

Hailey y Justin Bieber se casaron en 2018 en una discreta ceremonia civil en Nueva York, para después celebrarlo por todo lo alto un año más tarde en Carolina del Sur. Sin embargo, cuatro años no han sido suficientes para alejar de ellos todos los rumores que todavía existen sobre cómo empezó su relación y acerca de la supuesta infidelidad del cantante a Selena Gomez, con quien salió de manera intermitente durante ocho. Internet todavía enfrenta a la modelo con la protagonista de Solo asesinatos en el edificio, y sus respectivos fans se pelean a menudo en las secciones de comentarios reavivando una lucha que, según dice ahora la empresaria, haciendo referencia al tema por primera vez en el podcast Call Her Daddy, nunca existió.

Según ha explicado Hailey, su relación con Justin nunca se solapó con la que el cantante tenía con Selena Gomez, incluso aunque los dos romances fuera intermitentes durante tantos años. "Mi personalidad no es así, nunca me interesaría el fastidiar la relación de alguien, me educaron mejor, nunca me interesó ni nunca me interesará", ha comentado, explicando que su romance con el intérprete de Peaches comenzó cuando ella tenía 18 años, lo que lo sitúa en 2014.

En noviembre de 2014 Selena y Justin habían roto por enésima vez después de un intento de solo tres meses, y en diciembre el cantante se fue de vacaciones con unos amigos entre los que estaba Hailey, a quien conocía desde hacía varios años y que había cumplido recientemente la mayoría de edad. Sin embargo, nunca llegaron a empezar una relación en ese momento: "La primera vez que estuvimos juntos no pensé que iba a ser el hombre con el que me casaría", ha asegurado la modelo en la entrevista.

Fue en octubre de 2017 cuando Justin y Selena volvieron a juntarse, incluso yendo a la boda del padre del cantante en Jamaica y haciendo oficial su relación en marzo. Pero no duró, unas semanas más tarde se publicó que estaban tomándose un descanso. "Era lo que ellos tenían que hacer, cerrar la puerta, pero obviamente hay una historia muy larga y no es mi relación ni tiene nada que ver conmigo, no quiero hablar en su nombre, pero sé que cerró un capítulo", ha asegurado Hailey, cuya relación oficial con el galardonado artista comenzó en junio de 2018.

"Es lo mejor que le podía haber pasado a él para poder pasar página, comprometerse, casarse y seguir con su vida como lo hizo", ha desvelado Hailey, ya que si la relación de Justin y Selena se rompió en primavera, en septiembre de 2018 la modelo y el cantante se casaban en una ceremonia civil. Pero, ¿por qué estaba segura la empresaria de que, a pesar del poco tiempo que había pasado, el artista estaba listo para pasar por el altar con ella? Según ha desvelado la empresaria, la sinceridad y honestidad fue lo primero para ellos. "Sé a ciencia cierta que la razón por la que pudimos empezar nuestra relación de nuevo fue porque la anterior había terminado por completo, y por eso fue respetuoso conmigo", ha añadido. No han hablado públicamente de ello porque nunca han querido volver a encender el debate, pero según desvela la sobrina de Alec Baldwin, sí se ha discutido en privado entre la protagonista de Spring Breakers y la creadora de Rhode Skin.

"Nunca pensé que me casaría tan joven. Ahora que han pasado cuatro años, miro atrás soy consciente de por qué pudo parecer una decisión drástica y muy precipitada", ha desvelado. "Pero a nosotros nos pareció lo mejor y la prueba de que no nos equivocábamos es que aquí seguimos, cuatro años después", ha finalizado, ya que hace apenas unos días que celebraron el cuarto aniversario de su boda civil en Nueva York.