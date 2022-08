Gigi Hadid anuncia por sorpresa la creación de su propia firma de moda

Parece que la pasarela se les ha quedado pequeña a algunas modelos: si hace unas semanas era Hailey Bieber quien inauguraba su firma cosmética, esta vez ha sido su compañera Gigi Hadid quien ha sorprendido a sus seguidores con la noticia de un nuevo proyecto que va más allá de su carrera en el mundo de los desfiles. Y es que ella también ha decidido emprender montando su propia empresa, aunque en su caso no se trata de una línea de productos para el cuidado de la piel, ¡sino de una colección de ropa! Concretamente la que formará parte de la marca que acaba de fundar: se llama Guest in Residence y esto es todo lo que sabemos al respecto.

Durante los últimos meses, Gigi Hadid ha estado inmersa trabajando en la Semana de la moda, posando para diferentes campañas e incluso participando en el diseño de una línea de bikinis para la firma de una de sus mejores amigas. Por eso pocos esperaban que la modelo, además, se hubiese traído entre manos su proyecto más personal. La pista la encontrábamos en su perfil de Instagram, en cuya biografía de repente podíamos leer: "Fundadora y directora creativa de Guest in Residence". Después publicaba una serie de fotografías en las que apare revisando muestras de tela junto a su equipo y probándose alguna de las misteriosas prendas que parecen formar parte de su próxima colección. "He estado trabajando en algo...", comentaba.

Y aunque no ha querido dar más detalles por el momento, si observamos las imágenes podemos apreciar alguna que otra pista. En una de ellas aparece posando con una camiseta de punto, también con un dos piezas de estilo deportivo en color gris, y en otra podemos apreciar una pila de lo que parecen ser jerseys y pantalones tipo jogger. Por lo que sacamos dos posibles conclusiones: se trata de prendas muy cómodas que apuestan por un estilo sencillo -no hay estampados a la vista-, y además parecen ser más propias para la temporada de otoño-invierno, ¿significará eso que Guest in Residence podría ver la luz a finales de este año?

Aunque esta sí es la primera andadura de la modelo como empresaria, en realidad su interés por el diseño de moda no resulta nuevo. Además de la línea 'Gigi x Frankies Bikinis' que diseñó junto a la fundadora de la firma de baño, Francesca Aiello, la californiana también colaboró hace unos años con Tommy Hilfiger creando una de sus colecciones. También lo hizo con firmas como Reebok o Stuart Weitzman, ideando diferentes modelos de calzado. Una experiencia que seguramente le haya servido de base para aventurarse en este nuevo proyecto del que muy pronto conoceremos más.