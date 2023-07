¿Quién es la actriz Taylor Russell a quien se relaciona con Harry Styles?

Sigue siendo uno de los artistas más atractivos del panorama por lo que no es extraña la fama que tiene de rompecorazones. El pasado mes de junio surgieron algunos comentarios que apuntaban a que Harry Styles, de 29 años, tenía un nuevo amor después de sus imágenes junto a la modelo Emily Ratajkowsky. La mujer que se habría hecho un hueco en el corazón del intérprete es la actriz Taylor Russell, de 28 años, protagonista de títulos como Bones and All. Ambos fueron fotografiados en la capital británica y ahora ella se ha sentado en la zona VIP del concierto de Styles en Viena, junto a uno de los miembros del equipo del exvocalista de One Direction.

Según se ha informado se la vio, con un elegante vestido blanco sin mangas, bailando los temas del artista muy emocionada. Horas antes había publicado una imagen junto a un chico que se dijo que era Styles, una imagen que se convirtió en viral. En las redes se pudo ver asimismo un vídeo de la pareja saliendo junta del concierto en Austria que forma parte de la gira mundial del músico que llega el 12 de julio a Barcelona y el 14 a Madrid.

Se comenta que el cantante y la actriz habrían coincidido por primera vez en el festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre de 2022. Allí Styles estaba promocionando la polémica cinta Don’t Worry Darling, que marcó el inicio de su controvertida relación con Olivia Wilde, mientras que Rusell presentaba el título Bones and All. Su siguiente “cita” pública fue en junio cuando se les vio saliendo de un museo en Londres, unas imágenes en las que incluso habrían paseado cogidos de la mano. Por el momento ninguno ha hecho comentarios acerca de estas especulaciones, algo habitual en Styles que es bastante parco en palabras cuando se trata de hablar de su vida privada.

Nueva promesa del cine

Pese a su juventud, Taylor Russell, de 28 años, se ha hecho un hueco entre las nuevas promesas de Hollywood. Hace tres años, la canadiense protagonizó la cinta de terror Escape Room, título de intriga al que siguió Waves, dirigida por Trey Edward Shults. Esta última historia, que narra el viaje emocional de una familia afroamericana que, tras una grave pérdida, debe abrirse camino entre el amor, el perdón y la unión, obtuvo muy buenas críticas lo que colocó a Russell como uno de los nombres a tener en cuenta. Trabajó en la serie Lost in Space, sitcom creada por el divertido Steve Carell, aunque su papel en Bones and All, junto a Timothée Chalamet fue sin duda su consolidación como promesa en mayúsculas.

La actriz se llevó el premio Marcello Mastroianni por su papel de adolescente con tendencias caníbales y su paso por la alfombra roja del festival de Venecia la colocó en las listas de las mejor vestidas. En sus perfiles sociales da visibilidad a sus proyectos profesionales, en cine y como modelo en algunas publicaciones, además de mostrar su faceta más solidaria. En 2020 dirigió un documental titulado Heart Still Hums, que narra la historia de cinco mujeres que luchan por sacar adelante a sus hijos a pesar de la situación de necesidad en la que se encuentran. El proyecto ganó algunos premios como el de Mejor Cortometraje Documental en el Festival Internacional de Cortometrajes de Palm Springs.

El concierto de Harry Styles no solo dio que hablar por la presencia de Russell sino que además fue noticia por el incidente que sufrió el artista. Mientras cantaba uno de sus éxitos, recibió el impacto de un objeto lanzado por el público en el ojo, por desgracia algo que se está convirtiendo en habitual en los directos. En junio por ejemplo también fue golpeado por unas flores que lanzaron mientras caminaba por el escenario. Ava Max y Bebe Rexha sufrieron incidentes similares estos días.