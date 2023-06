Conoce a Pauline, de 31 años, la hermana de Timothée Chalamet que triunfa como actriz y ya conoce a Kylie Jenner

Suenan cada vez más fuertes los rumores que apuntan a una relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet, de 27 años, más después de haber sido captados juntos disfrutando de una barbacoa en familia. En las imágenes, publicadas por Page Six, se les puede ver en una especie de jardín donde habría tenido lugar esta reunión. Con ropa cómoda e informal pasaron un rato tranquilo acompañados por sus respectivas hermanas, Kendall Jenner y Pauline Chalamet. A pesar de que se apunta a que aún se estarían conociendo, se les habría visto ya en varias ocasiones tomando un café y haciendo ejercicio.

Los fans están emocionados con esta nueva pareja pues él es uno de los nuevos talentos de Hollywood con más potencial (y atractivo), mientras que Kylie es una de las influencers más importantes del clan Kardashian. Quizá haya servido este almuerzo campestre para que Pauline conozca un poco mejor a la novia de su hermano pequeño y también para que nos preguntemos: ¿Quién es Pauline Chalamet?

La hermana del protagonista de Dune tiene 31 años y también es actriz. Empezó a una edad muy temprana, pues con apenas 10 años, bailó en una producción de Sueño de una noche de verano en Broadway. Su gran oportunidad, tras algunos papeles pequeños en diversos proyectos, le llegó en la película semibiográfica de Pete Davidson, El rey de Staten Island. Su papel más conocido, en el que demuestra su increíble vena cómica, es en la serie La vida sexual de las universitarias, serie de HBO que se estrenó en 2021 y que ha emitido ya dos temporadas. Aunque pasa mucho tiempo en Los Ángeles por trabajo, hace casi una década que vive en París. “Siento que París es mi hogar” aclaró en una ocasión a W Magazine.

Además de actriz, Pauline fundó su propia productora Gummy Films, en 2019, pues ejerce también como directora y productora. “Amo a ambos y admiro a ambos. Cuando estoy detrás de la cámara, ya sea como directora o productora y veo el trabajo que hacen los actores, siempre tengo una vocecita dentro de mí que me dice: 'El trabajo de un actor es simplemente extraordinario’” declaró en 2021. Ha hablado además del trabajo de su hermano y de cómo ve su carrera. “Cuando le veo en la pantalla grande, para mí es solo el resultado de su trabajo. En cuanto al resto, realmente no me doy cuenta de la expectación que hay a su alrededor” ha dicho. Entre los pasatiempos que comparte con sus seguidores está la lectura y la música (toca la guitarra y canta).

El talento y la creatividad de ambos en el mundo artístico les viene de familia. Su padre Marc Chalamet es periodista y trabaja en las Naciones Unidas, mientras que su madre Nicole Flender fue bailarina de Broadway aunque ahora se dedica al sector inmobiliario. Además Rodman, el hermano de Flender y por tanto tío de Pauline y Timothée, es director, escritor y productor de Hollywood, implicado en títulos como The Office, Las chicas Gilmore y Betty la fea. Y siguen los parientes con talento pues Amy Lippman, esposa de Rodman, es la productora ejecutiva de Masters of sex. ¿Se puede pedir más?