La pista que podría confirmar el romance de Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Desde hace algunos días, los rumores apuntan a que una nueva pareja se ha formado en el universo de las estrellas. Y una que nadie esperaba: ¡Timothée Chalamet y Kylie Jenner! Según afirma el portal DeuxMoi, el actor lleva quedando con la empresaria desde el pasado mes de enero. Hasta ahora solo se trataba de rumores. Pero unas nuevas imágenes refuerzan la teoría de que podrían haber iniciado un romance.

La vida amorosa de las hermanas Kardashian-Jenner es fuente inagotable de noticias. Tras salir a la luz la relación de Kendall con Bad Bunny, ahora es Kylie (25 años) la que está en boca de todos. Tras separarse del padre de sus hijos, Travis Scott, parece ser que está rehaciendo su vida junto a Timothée Chalamet (27 años). Este jueves, 13 de abril, el lujoso coche de la empresaria estaba estacionado justo en la puerta de la mansión del actor en Beverly Hills. A pesar de que Jenner y Chalamet no han sido fotografiados juntos, las instantáneas del vehículo de ella en la casa de él, son la prueba del nuevo e inesperado romance.

La misma fuente de información asegura que el noviazgo estaría tan avanzado que ambos podrían asistir juntos al festival de música Coachella. Según el portal DeuxMoi se conocieron en persona por primera vez cuando asistieron al mismo desfile de modas de Jean-Paul Gaultier en enero, durante la Semana de la Alta Costura de París. Desde ese momento, habrían ido quedando para conocerse poco a poco y habría surgido el amor.

Kylie Jenner es la menor de la saga de las hermanas Kardashian-Jenner. Desde pequeña creció en el mundo del entretenimiento y es conocida por su aparición en el reallity de televisión: Estando al día con las Kardashian. A pesar de haber podido seguir los pasos de algunas de sus hermanas, Jenner decidió tomar otro rumbo, y adueñándose de su creciente fama, la joven empresaria construyó otro futuro. Cada publicación de su perfil social está valorada en un millón de dólares, ya que cuenta con más de 170 millones de seguidores a su favor.

A parte de ser su propia jefa, la joven billonaria se dedica al modelaje y al entretenimiento. La empresaria se separó de su novio Travis Scott a finales del año pasado tras cinco años de relación. Jenner y el cantante se conocieron en el 2017 y tienen dos hijos en común: la pequeña Stormi de cinco años y el menor de la familia, Aire Webster de un año.

Chalamet es un actor e icono de estilo estadounidense. Nació en Manhattan (Nueva York) fruto de la relación entre una broker y bailarina con ascendentes rusos, y un trabajador de UNICEF con sangre francesa. Creció en un entorno artístico y participó desde niño en anuncios y en obras de teatro. Debutó en el cine en 2014 con la película Hombres, mujeres & niños y desde entonces no ha dejado de trabajar. Eso sí, su salto a la fama llegó con Call Me by Your Name. Su papel de Elio hizo de él una estrella.

