Los 10 actores y actrices que darán que hablar en 2023

El año que acaba de terminar ha estado aderezado con películas y series increíbles. Hemos visto a Ana de Armas convertida en Marilyn Monroe gracias a Blonde; a Chino Darín y Ricardo Darín triunfando respectivamente con Historias para no contar y, sobre todo, Argentina, 1985; las grandes películas de festivales como el de San Sebastián, Cannes o Venecia, que anticipan algunos de los grandes nombres para ir a los Oscar… En cuanto a series, Hacks, Andor o The White Lotus han sido algunas de las más aclamadas. Pero ¿quiénes darán la campanada en este 2023? Hemos seleccionado a diez intérpretes que van a ver escrito su nombre en letras de oro este año.

Aubrey Plaza: la actriz de culto descubierta por el gran público

Para los fans de Parks and Recreation, Aubrey era un rostro más que conocido. Pero hasta The White Lotus la mayoría del público no había reparado en esta magnífica actriz cuyo personaje de Harper ha enamorado a propios y extraños. Aubrey estrena nada menos que cuatro títulos: Megalopolis, lo nuevo de Francis Ford Coppola y que actualmente rueda; Operación Fortune: el gran engaño, ya terminada y dirigida por Guy Ritchie, el ex de Madonna; pero sobre todo entrará en el Universo Marvel con la serie Agatha: aquelarre del caos y será la protagonista de la adaptación a serie del best-seller Olga Dies Dreaming.

Florence Pugh, la gran intérprete de su generación

Si hay una actriz que está arrasando con todo lo que hace, esa es Florence Pugh. Aunque su nombre ha sonado por las polémicas desatadas en torno a No te preocupes, querida, lo cierto es que cada nueva interpretación de Pugh se inscribe como un éxito. Nada menos que cuatro títulos son los que ha estredo. Entre ellos, la segunda parte de Dune, una de las grandes películas del 2023. Ella es una de las novedades de un elenco encabezado por Timothée Chalamet, su interés romántico en la versión de Mujercitas que ambos protagonizaron en 2019.

Jenna Ortega: mucho más que 'Miércoles'

Se ha convertido en una de las sensaciones del final del año gracias a Miércoles, un spin-off desgajado de la mítica familia Addams con el que todo el mundo se ha rendido a sus pies. Pues habrá Jenna para rato: además de la ya anunciada segunda parte de la serie (se calcula que se estrene a finales del año que viene), Ortega tiene cuatro películas pendientes de estreno en 2023. Una de ellas es Scream 6, continuación de la famosa saga de terror.

Nicholas Hoult, el ejemplo de actor precoz que no para de cosechar éxitos

Lo conocimos de pequeño: a los 12 años apareció en Un niño grande junto a Hugh Grant (Love Actually). Su carrera podría haber terminado ahí y, sin embargo, Nicholas continúa acumulando éxitos. Después de haber protagonizado El menú, una de las grandes cintas de 2022, su nombre sonará fuerte este 2023 gracias a dos películas de vampiros: Renfield, una locura a medio camino entre el terror y la comedia que ha rodado con Nicolas Cage, y un remake esperadísimo de Nosferatu.

Lily-Rose Depp, la 'hija de' que despega del nido

La conocemos por ser la hija de un grande del cine y de una famosa actriz y modelo francesa. Pero Lily-Rose ha decidido emprender el camino de sus padres y de labrarse su propio futuro. Mientras crecen los rumores en torno a que estará en el mencionado Nosferatu que protagoniza Nicholas Hoult, protagonizará The Idol, una serie de HBO Max que promete convertirse en un producto de culto, y The Governesses, un filme en la que la veremos junto a HoYeon Jung, protagonista de El juego del calamar.

Halle Bailey, la nueva reina de Disney

No es normal convertirse en una diva gracias a un teaser de una película que aún no se ha estrenado, pero en el caso de Halle Bailey así ha sido. Ella es la protagonista de la versión live action de La Sirenita que verá la luz este año. Y no solo eso: encabeza el reparto de la versión musical de otro clásico, El color púrpura.

Austin Butler: hay vida después de 'Elvis'

Y tanto que la hay. Mientras su nombre suena como uno de los grandes favoritos a ganar un Oscar, algo que ocurrirá ya en 2023, Austin estará en Dune 2 (también es nueva incorporación, como Florence Pugh), en The Bikeriders (una cinta plagada de rostros conocidísimos) y en la miniserie Masters of the Air, una producción avalada nada menos que por Steven Spielberg y Tom Hanks.

Phoebe Waller-Bridge, la actriz 'indie' que se verá las caras con Indiana Jones

Fleabag fue una de esas series de culto que dieron a conocer a Phoebe Waller-Bridge, una actriz todoterreno que también escribe series como Killing Eve o la mencionada Fleabag. Este 2023 dará el gran salto a lo mainstream con la última de Indiana Jones, donde será la aventura amorosa de Harrison Ford.

Rachel Zegler: 'West Side Story' le ha abierto todas las puertas

Debutó en el cine con el remake de West Side Story y, desde entonces, Rachel no para. Cuatro proyectos la esperan, tres de ellos para ser estrenados en 2023. Uno de ellos es la precuela de Los juegos del hambre. También será Blancanieves en su versión live action para Disney, aunque este estreno llegará en 2024.

Timothée Chalamet: dos estrenos simplemente espectaculares

Dos películas se esperan del actor norteamericano con nombre francés, pero ¡qué dos películas! Una de ellas es la segunda parte de Dune, y la otra, Wonka, donde dará vida a la versión joven del fabricante de dulces creado por Roald Dahl al que antes puso su voz y su rostro Johnny Depp.

