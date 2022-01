HoYeon Jung, de 'El juego del calamar', aclara las razones de su llamativa pérdida de peso

El juego del calamar ha sido una de las series más destacadas del 2021 y HoYeon Jung, una de sus protagonistas, uno de los grandes descubrimientos internacionales del año. Pese a que la actriz de 27 años ya gozaba de una prometedora carrera en el mundo de la moda, ha sido tras haber interpretado a Kang Sae-byeok (o, lo que es lo mismo, el número 067) cuando ha visto su popularidad crecer a un ritmo frenético. Tanto, que su número de seguidores aumentó un 4000% en menos de un mes tras el estreno de la producción surcoreana de Netflix. Unos fans para los que no han pasado desapercibidos los cambios más recientes del cuerpo de la actriz, marcados por una llamativa pérdida de peso. Ante la preocupación generalizada, ha sido la propia HoYeon Jung quien ha aclarado que su delgadez es fruto del estrés.

La alarma por la bajada de peso de la estrella de Netflix surgió a raíz de varias imágenes que HoYeon Jung compartió, una de ellas en ropa interior y otra luciendo un vestido de gala y que despertaron un aluvión de comentarios de fans preocupados por su salud. Ahora y en una entrevista para el medio Star News, la actriz surcoreana ha asegurado que es consciente de los cambios físicos que ha experimentado. Además, no solo ha aclarado que no padece ningún tipo de trastorno alimenticio, sino que ha responsabilizado de su adelgazamiento directamente al estrés fruto del éxito de El juego del calamar: "Durante la promoción ni siquiera tenía tiempo para comer. Entonces perdí demasiado peso. Toda la ropa que solía quedarme bien cuando vine por primera vez a Estados Unidos ahora me queda demasiado holgada."

Estas no han sido las únicas declaraciones de HoYeon Jung al respecto, ya que, en una charla con The Hollywood Reporter confesó que había perdido 3 kilos en solo una semana "cuando tuvo la serie tuvo tanto éxito". Cabe recordar que la producción asiática se convirtió en la más vista de la plataforma a nivel mundial en tiempo récord, por encima de otros títulos de renombre como La casa de papel. "No pude seguir la velocidad del crecimiento del éxito de El juego del calamar porque desde la pandemia, creo que todo es más rápido e incluso online sucede más rápido. Fue difícil de seguir", argumentó la intérprete y modelo, que concluyó explicando cómo se sintió mientras la serie triunfaba en todo el mundo: "¿Qué está pasando ahí fuera, quién soy yo? Me estaba perdiendo a mí misma."

En cuestión de meses, tanto ella como otros protagonistas de la serie han visto cómo sus compromisos profesionales no han dejado de crecer, como ha ocurrido por ejemplo con Park Hae-soo, el actor que dará vida a Berlín (Pedro Alonso) en la versión surcoreana de La casa de papel. En el caso de HoYeon Jung la creciente popularidad también se ha visto reflejada en trabajos de modelo, como su reciente fichaje como imagen de Louis Vuitton.

