Olivia Wilde, en el ojo del huracán: ¿una polémica irreal para atacarla?

Olivia Wilde está en la cresta de la ola y, al mismo tiempo, en el ojo del huracán. Estrella de Hollywood e icono de estilo, hace tiempo decidió ampliar sus miras profesionales más allá de su faceta de actriz y emprender una carrera como directora. De hecho, su primera película tras los mandos, Super empollonas (2019), fue un éxito a los ojos de la crítica. Pero el lunes llegaba al Festival de Venecia para presentar su nuevo filme, Don't Worry Darling (No te preocupes, querida), rodeada de una enorme expectación. Las numerosas polémicas que ha generado el filme desde que comenzara a rodarse, que atañen a la vida profesional y también personal de la actriz, no pasan desapercibidas y coinciden con la lucha por la custodia de sus hijos en su divorcio del actor de Ted Lasso, Jason Sudeikis. Sin duda, el timing de lo que está ocurriendo, sumado a los casi 20 años de carrera intachable de Olivia, hecho surgir la pregunta de si esta espiral de noticias y rumores negativos sobre la intérprete tienen alguna justificación.

Fue durante aquel rodaje cuando surgió la chispa del amor entre Olivia Wilde y el idolatrado Harry Styles, de 28 años, su actual pareja, protagonista masculino de la cinta, y una de las mayores estrellas de la música del panorama actual. Un romance en el que existen 10 años de diferencia de edad, pero en el sentido contrario al que Hollywood está acostumbrado, es ella quien es mayor y quien está al mando del proyecto.

Supuesta enemistad con la protagonista de su película

Entre las cuestiones que se pusieron sobre la mesa, estaba la supuesta enemistad que se había creado entre la directora y Florence Pugh, la actriz principal de su película que en la mañana de la rueda de prensa en Venecia estaba ausente frente a los medios. Preguntada por ello, Olivia Wilde calificaba esos rumores como "interminables chismes" a los que no presta atención. Añadía que todo esto "es ruido" de internet que "se alimenta a sí mismo", por lo que "no siento la necesidad de contribuir ya que está lo suficientemente bien nutrido", subrayaba.

Ya por la noche, Olivia y Florence sí pasearon por la alfombra roja del certamen en aparente armonía al lado de los compañeros de reparto, aunque sin posar juntas en ningún momento. En los últimos meses se llegó a especular que la relación entre ellas era frágil por lo público que había sido el romance de la directora con el ex de One Direction, y que incluso había dejado a la actriz al mando del filme por estar demasiado distraída con Harry Styles. Sin embargo, en una entrevista con Variety la que fuera protagonista de House negó que existiera ninguna tirantez entre ellas y no quiso hacer caso a los rumores.

Brecha salarial en el reparto principal... desmentida

Otro de los ataques que recibió por No te preocupes, querida fue que había una presunta brecha salarial de género entre los intérpretes del filme. Lo que significa que Harry habría ganado mucho más dinero que Florence por su trabajo en la película, algo que no tendría sentido no solo porque la protagonista es la actriz, sino porque su caché como intérprete es más alto al haber estado nominada a un premio Oscar por su papel en Mujercitas. Estas insinuaciones sí molestaron realmente a Olivia, sobre todo cuando ella ha criticado abiertamente este tipo de situaciones en Hollywood. "Soy una mujer que lleva en este negocio más de dos décadas y siempre he luchado por la igualdad", reivindicaba.

Enfrentamiento público con Shia LaBeouf y tormentoso divorcio de Jason Sudeikis

Olivia Wilde aseguró en primera entrevista en meses que había prescindido de Shia LaBeouf para formar parte de la película (lo que significó el fichaje de Harry Styles) debido a su carácter "demasiado combativo" a la hora de rodar. Pero al leer las declaraciones, el actor acusaba a la directora de mentir al insinuar su despido de Don't Worry Darling. El intérprete aseguraba que fue él quien abandonó el proyecto "porque no había tiempo para ensayar", e hizo públicas capturas de sus mensajes y hasta un vídeo en el que habla la cineasta. El protagonista de Honey Boy, que se ha visto involucrado en varios escándalos por su comportamiento y tiene un proceso legal activo por violencia de género contra la cantante FKA Twigs, se defendía diciendo que las declaraciones hacen más daño a su carrera.

Lo profesional y lo personal se mezcla en los asuntos que afectan a Olivia Wilde, criticada a su vez por algunas fans de Harry Styles por la diferencia de diez años de edad que hay entre ellos. Ante esos comentarios sobre la pareja, el propio cantante llegó a describir a Twitter como "una tormenta de personas que intentan ser horribles con los demás". Para Olivia, esto no ha sido sino un obstáculo más que saltar tras la turbulenta separación de su ex, Jason Sudeikis, con quien tienen dos hijos en común.

De hecho, en plena presentación de su película en abril la directora recibió un sobre que decía "confidencial", y se vio obligada a seguir su ponencia con ello en la mano. Eran los documentos legales para el juicio de la custodia de sus hijos: "En cualquier otro lugar de trabajo, se hubiera considerado un ataque. Intentar sabotearme de esta manera es algo realmente perverso. Desafortunadamente, no me coge por sorpresa. Quiero decir… Rompí la relación por algo", desveló Olivia sobre el incidente en una entrevista meses después de lo ocurrido.

El supuesto escupitajo

Para poner el broche de oro al polémico paso por el Festival de Venecia, se hizo viral un vídeo en el que Harry Styles parecía escupir a Chris Pine. Un incidente que, según ha dicho el representante del actor de Wonder Woman, nunca ocurrió. "Estos dos hombres solo tienen respeto el uno por el otro", aseguró, añadiendo que se trataba de un intento de "crear drama" donde no lo hay.

Pero... ¿quién está intentando crear ese supuesto drama? Tanto Olivia Wilde con sus comentarios durante la rueda de prensa como el representante de Chris Pine parecen hacer referencia a un interés por crear polémica con esta película. Un filme protagonizado por una mujer menor de 30 y dirigido por otra menor de 40, algo muy poco habitual en el Hollywood actual; con un protagonista masculino que en su faceta como cantante se enfrenta a la masculinidad tradicional con sus estilismos llenos de colores, volúmenes, lentejuelas... y que encima sale de una boy band. Todo el ruido alrededor de Don't Worry Darling recuerda a escándalos como el de Kristen Stewart y Rupert Sanders, donde la mayor damnificada fue la actriz de Crepúsculo; o a rivalidades como la de Taylor Swift y Katy Perry, agravada en los medios de comunicación por la visión que se tenía de la cantante de Lover después de sus rupturas tan públicas.