Descubre el dinero que ha ganado Jenna Ortega gracias al éxito de ‘Miércoles’ La joven actriz no sólo ha disparado su fama internacional sino también sus ganancias

Como sugiere el título, la serie de Netflix se centra en Miércoles, por lo que los miembros de su familia Gomez, Morticia, Pugsley y Fester Addams no son personajes principales destacados. La adaptación sobrenatural de los Addams también trae como actriz principal a Jenna Ortega, que protagoniza un nuevo papel. Sin embargo, también son caras nuevas las encargadas de traer a la vida a muchos de los personajes más protagónicos de esta ficción. Una buena oportunidad para conocer a una cantera fresca de la industria internacional.

Estar a la altura de la alargada sombra de Christina Ricci como Miércoles Addams no era tarea fácil. Pero tras el estreno de la nueva serie de Tim Burton, Miércoles, el pasado 23 de noviembre, no son pocos los que afirman que la protagonista ha superado el reto con creces. Ella es Jenna Ortega, una joven actriz de ascendencia latina de la que todo el mundo habla. Con solo 20 años ya contaba con una trayectoria a sus espaldas, pero su trabajo con Tim Burton la ha catapultado a la fama. Además de una estrella en alza, es también un referente de estilo para las generaciones más jóvenes.

Trayectoria profesional

Su rol en la pantalla grande no comenzó del todo mal, al contrario. Tuvo la suerte de estrenarse como actriz de película en el Universo Cinematográfico de Marvel. Su actuación como la hija del vicepresidente en Iron Man 3, marcó el inicio de una carrera llena de grandes películas. En el mismo 2013, la actriz también tuvo una breve participación en la película de terror, La noche del demonio: Capítulo 2. Un año más tarde, con tan solo 12 años, participó como parte del elenco principal en la secuela de la famosa película de los noventa Little Rascals, titulada Pequeños traviesos salvan el día en Hispanoamérica. Y para 2015 sería parte de After Words interpretando a Anna Chapa.

En 2014 aparecería en Jane the virgin como la versión joven de la protagonista y lo alternaría con el papel protagonista en Richie Rich, la serie original de Netflix, en la cual era una cazafortunas que buscaba llevarse la fortuna del millonario. Siguiendo su carrera, Ortega se unió a Disney para Stuck in the Middle y la voz de Elena de Avalor, dándole voz a la Princesa Isabel.

Con esta experiencia se podría decir que la joven actriz tiene una fama, y trayectoria cinematográfica, la cual se ha visto incrementada gracias a su papel de Miércoles en la serie del mismo nombre en la plataforma Netflix. Si bien el patrimonio de Jenna Ortega varía según la fuente, se calcula un promedio de 3,5 millones de dólares, esto de acuerdo con Life & Style y Celebrity Networth.