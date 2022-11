Hugh Grant devela el motivo por el que odiaba su mítico baile en ‘Love Actually’

La escena del baile de Hugh Grant en Love Actually se ha convertido en una de las más recordadas del mundo del cine. Aunque los seguidores del actor recuerdan con cariño y nostalgia ese momento de la película, lo cierto es que Grant odia rememorar la popular escena. En un fragmento del nuevo documental de la ABC News que ha ofrecido en exclusiva la revista People, el actor ha desvelado el motivo por el que llegó a odiar aquel baile: “Lo vi en el guion y pensé: ‘Bueno, odiaré hacer eso’”. Hugh Grant, de 67 años, confiesa que no le “apetecía hacer el baile en absoluto, y mucho menos ensayarlo”. El guionista y director de la película, Richard Curtis, ha bromeado ante la negativa del actor en aquel momento: “creo que esperaba que me enfermara o algo así y nosotros decíamos: 'Oh, bueno, qué pena, tendremos que perder esa secuencia de baile’”.

En la escena aclamada por el público y odiada por su protagonista, vemos al Primer Ministro británico, personaje que interpretaba el actor, bajando las escaleras de su casa al ritmo de Jump de The Ponter Sisters. La euforia hace que empiece a bailar por los pasillos hasta que es descubierto por una de sus empleadas en pleno frenesí musical. Grant recuerda el “infierno” que vivió durante el rodaje: “Eres un actor inglés gruñón de 40 años. Son las 7 de la mañana. Estás completamente sobrio y te dicen, ‘Vale, Hugh, si pudieras volverte loco ahora mismo’”, relata el actor. El especial de la BBC verá la luz el próximo martes, cuando se producirá el reencuentro del elenco de la película.

“Ahora, más que nunca, todos necesitamos… amor”, con esta frase anunciaba la cadena de televisión el esperadísimo reencuentros de los actores y actrices que formaron parte de Love Actually. En la reunión participarán estrellas internacionales como Emma Thompson, así como jóvenes actores de la época como Thomas Brodie-Sangster y Olivia Olson. La mejor noticia para los fans de la mítica película navideña que este 2022 podremos vivir con más intensidad que nunca.

Love Actually se desarrollaba en Londres, poco antes de la Navidad, cuando se entrelazan una serie de historias tiernas y divertidas. El argumento de la película gira en torno al amor, y cada personaje lo vive a su manera. Una comedia romántica que consiguió el aplauso de los espectadores y consiguió una larga lista de premios cinematográficos. Love Actually se estrenó en España el 21 de noviembre del año 2003, escrita y dirigida por Richard Curtis, arrasó en taquillas. El elenco de la película ha seguido los pasos de los actores de Friends, que se reencontraron diecisiete años después de la emisión del último capítulo de la serie. En esta ocasión, la plataforma HBO Max emitió el especial.