¿Recuerdas a la niña de 'Love Actually'? Así es a sus 29 años la actriz que la interpretó La estadounidense impresionó al público con su versión de 'All I want for Christmas is you' en la película de Richard Curtis

Love Actually es una de esas películas que no puede faltar año tras año en la selección cinematográfica de Navidad. El largometraje, estrenado en 2003, consiguió encandilar a la audiencia con su potente reparto coral -con nombres como Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson o Keira Knightley- y también con su banda sonora. Una de las canciones que escuchamos en la película fue All I want for Christmas is you, el archiconocido tema de Mariah Carey que interpretó para la casión la actriz y cantante Olivia Olson en el papel de Joanna. En aquel momento ella tenía apenas once años, pero su talento vocal era tan impresionante que Richard Curtis, el director de la cinta, temía que la perfección de su voz no resultase creíble para el público. Actualmente, Olivia tiene 29 años, ¿quieres ver cómo ha cambiado? Dale al play y no te lo pierdas.

