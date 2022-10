El infinito agradecimiento de Matthew Perry a Jennifer Aniston al recordar su durísima época como alcohólico

Matthew Perry siempre se ha caracterizado por su enorme sinceridad. Ya recuperado de su adicción al alcohol, el actor ha vuelto a sacar a la luz sus momentos más oscuros, aquellos en los que cayó en manos de las drogas, con idea de servir de ejemplo e intentar ayudar a otros. El próximo 1 de noviembre, el popular Chandler Bing de la serie Friends, saca a la venta su libro de memorias Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir. Pero antes de su esperada llegada a las librerías ha querido agradecer el apoyo inquebrantable de su gran amiga y compañera Jennifer Aniston, revelando que durante los peores momentos del rodaje ella fue "la que más se acercó a él". “Le estoy muy agradecido por ello”, reconoce la estrella de Hollywood.

VER GALERÍA

Así lo ha contado en su última entrevista a Diana Sawyer, de ABC News, que verá la luz el próximo 28 de noviembre, una charla a corazón abierto en la que también explica la buena sintonía que se respiraba en el rodaje de la serie, lo unidos que estaban todos y lo mucho que eso le ayudó a la hora de afrontar el problema: “Éramos como los pingüinos. Cuando uno se pone enfermo o está muy herido, los otros pingüinos le rodean y le respaldan. Caminan a su lado hasta que el pingüino consigue caminar solo. Eso es lo que hizo el resto del elenco por mí”, reconoce el actor.

VER GALERÍA

Bajo la piel de Mónica, Phoebe, Rachel, Chandler, Joey y Ross, rodaron diez temporadas de la serie, todo un record que a todos marcó para siempre. Matthew Perry volvió a reencontrarse con David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc y Jennifer Aniston en el especial de HBO Max Friends: The Reunion, casi tres décadas después del estreno de la mítica serie de 1994, entonces pudimos verles hablar de cómo les había cambiado el paso del tiempo.

VER GALERÍA

Ahora, el protagonista de The Ron Clark Story, ha destacado cómo fue Jennifer Aniston, la que estuvo más cerca de él en los peores días del rodaje, mostrándole su cariño y ofreciéndole su ayuda, algo que sin duda ha fortalecido su amistad para siempre. Aunque ya sabíamos que seguía habiendo contacto entre ellos, podemos descubrir por qué su unión se ha mantenido inquebrantable a lo largo de todos estos años.

-Courteney Cox cuenta la presión a la que se sometía Matthew Perry en 'Friends'

Fuimos testigos de cómo su compañera Jennifer le felicitó muy efusivamente, con una de las imágenes de promoción más bonitas de la serie, cuando el actor se estrenó en las redes sociales en 2020. Meses después, en febrero él tampoco dudó en felicitar a la actriz públicamente el día de su cumpleaños con una bonita foto de los dos juntos que compartío en su perfil. Ahora quiere reconocer lo agradecido que le está, por esa amistad, que según parece, será para toda la vida.

VER GALERÍA

Cabe recordar que ambos eran los más jóvenes del reparto, Jennifer Aniston tenía tan sólo 25 años cuando se estrenó la serie, era todavía desconocida para el público. El personaje de Rachel fue el último en cubrirse, después de algunos meses viendo a candidatas que no conseguían convencerles recayó en manos de la actriz y la lanzó al estrellato. Para Matthew Perry las cosas no eran tan bonitas entonces, tal y como reconoció en aquel reencuentro, a pesar de encarnar a uno de los más personajes más queridos por el público, el gracioso chandler, se sentía desesperado por recibir el cariño del público y si no oía las risas de los presentes sentía que se 'quería morir'.

-James Michael Tyler, Gunther en 'Friends', muere a los 59 años