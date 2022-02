Courtney Cox cuenta la presión a la que se sometía Matthew Perry en 'Friends'

A pesar de que ha pasado casi un año del reencuentro de Friends, muchos espectadores continúan viendo el especial donde los actores contaron algunas de las anécdotas del rodaje y se reunieron por primera vez en mucho tiempo. Todo lo que rodea a la ficción siempre es de interés y cada día que pasa los fans se van enterando de algunos secretos que rodean a este éxito internacional de la pantalla. Así, Courtney Cox ha revelado que Matthew Perry fue uno de los intérpretes que peor lo pasó mientras rodaban la ficción, ya que él mismo se sometía a mucha presión para ser divertido en todo momento. "Estuvo luchando consigo mismo. Pensar en ser gracioso continuamente hizo que no confiara en su propia valía", ha asegurado la actriz en The Times, añadiendo que tras una mala temporada ahora sabe que su compañero y amigo "está bien". Además, la intérprete de Scream 5 ha admitido que le encantó volver a verse con sus antiguos compañeros de reparto y ha insistido en que nunca se aburriría de hablar sobre su etapa en la ficción. "Esa fue una gran parte de mi vida. Fui muy afortunada de que me cogieran en la serie y ​​pasé por muchas cosas en esos 10 años", ha expresado.

El próximo 1 de noviembre Matthew Perry publicará Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, las memorias en las que contará en primera persona las historias que ha vivido y lo mucho que ha sufrido a lo largo de los años. "Mucho se ha escrito sobre mí en el pasado. Pensé que era hora de que la gente lo escuchara por mí. Cuando estaba bien, estaba muy bien y cuando estaba mal, estaba muy mal. Pero he vivido para contarlo, aunque a veces parecía que no lo haría. Y todo está aquí. Y lo siento, no es un libro con desplegables", ha escrito el actor en sus redes sociales junto a la fotografía de la portada. "Será un libro sincero y consciente de sí mismo contado con su característico humor, con Matthew detallando vívidamente su batalla continuada con la enfermedad y lo que la alimentó a pesar de que aparentemente lo tenía todo", reza la sinopsis de la autobiografía.

"Él quiere contar sus experiencias, tanto buenas como malas, para ayudar a otros y dejar las cosas claras sobre una serie de incidentes que no se habían contado hasta ahora, que se sacaron de contexto o en algunos casos se distorsionaron por completo y necesitaban una aclaración", ha relatado una fuente cercana al actor en US Weekly sobre lo que los fans de la ficción podrán encontrar en la autobiografía del actor. Pero no solo eso, el intérprete además se sincerará sobre sus adicciones y confesará sus veraderos sentimientos por los coprotagonistas de Friends, "contando lo que salió mal en varias de sus relaciones pasadas".

"No siempre fue todo de color de rosa para Matthew dentro y fuera del set y él no va a endulzar los momentos más difíciles que atravesó con el reparto. También hablará sobre cómo fue la reunión, tanto lo bueno como lo malo", ha añadido la fuente en el citado medio. De hecho, no es la primera vez que el actor reconoce que hubo un momento mientras rodaba la ficción en la que su salud mental no estaba bien. "No recuerdo tres años de la serie. Durante ese tiempo, entre la tercera y la sexta temporada, estuve un poco ido", dijo en BBC 2.

