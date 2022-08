Lily-Rose, la hija de Johnny Depp estrenará la controvertida serie del creador de ‘Euphoria’

Ser un ídolo de masas puede ser un sueño o una maldición, y lo hemos visto en repetidas ocasiones en las que la vida de las estrellas de la música a veces toman caminos inesperados por la falta de anonimato y el frenético ritmo creativo en el que se ven inmersas. Lily-Rose, la hija mayor de Johnny Depp y Vanessa Paradis, ha crecido rodeada de ídolos de masas y ella misma va por esa línea con su excelente trabajo en el cine y la música. La actriz de 23 años nos sorprenderá de nuevo protagonizando la nueva serie de HBO en la que ella misma se pondrá en la piel de un personaje en similares circunstancias. The Idol nos transporta a un mundo que augura no dejar a nadie indiferente.

El elenco de la nueva serie está plagado de artistas muy jóvenes pero que han despuntado en varias disciplinas, la propia Lily-Rose es modelo, actriz y cantante. Al elenco se suman estrellas del pop, modelos y artistas polifacéticos internacionales como The Weeknd (a quien se ha relacionado en un idilio amoroso reciente con Angelina Jolie), Jennie Ruby Jane (famosa integrante de la girl-band surcoreana Blackpink), Suzanna Son (actriz y cantante nominada al Independent Spirit Award) y Troye Sivan (una estrella sudafricana que con solo 27 años puede que le falten pocos premios por ganar y disciplinas por descubrir). Si algo caracteriza al nuevo proyecto de HBO es sumar a talento joven que no se conforma con cantar o interpretar, sino que han llegado a ser auténticos ídolos sin permitir que las etiquetas les limiten.

Por los avances que hemos podido ver, The Idol será fiel al estilo del creador de Euphoria Sam Levinson, que aquí se desdobla y nos ofrece un universo estético y narrativo muy vanguardista y sugerente para que podamos acompañar a Depp por la afortunada y a la vez desoladora visión que experimentan los ídolos de masas. Poco se sabe sobre el argumento del proyecto salvo que Depp interpretará a una joven estrella del pop que vive experiencias creativas y sexuales a gran velocidad, para lo cual necesitará ayuda, y encontrará el apoyo de un gurú de la autoayuda que verdaderamente está detrás de un nuevo culto. La línea entre coaching y esoterismo, las influencias y poder de la estrella del pop, y el universo de fiestas, lujo y sexualidad envuelven a esta serie que perpetúa y evoluciona el estilo de Euphoria, pues sigue de cerca la fórmula ya interpretada por Zendaya, pero dando un giro más allá.

Anne Heche, que falleció el 5 de agosto de este año a raíz de un accidente de tráfico, forma parte del elenco con un personaje recurrente aún por desvelar. La serie, que ahora se encuentra en fase de post-producción, finalizó el rodaje a principios de año por lo que habrá que ver si el personaje de Heche, presente en los seis capítulos de los que consta la primera temporada de The Idol necesita completarse en siguientes entregas y cómo se solventa la desaparición de la actriz. Pese a ello, este no será el último proyecto de la actriz de Ohio que se estrenará a título póstumo, hasta siete series y películas esperan su turno de estreno a lo largo de finales de este año y principios del siguiente.

Entre los protagonistas de The Idol encontramos a varios artistas multidisciplinares, no solo actores, sino músicos, modelos y compositores. Ese es el caso del co-protagonista y co-creador de la serie, Abel Makkonen Tesfaye, más conocido por el sobrenombre de The Weeknd, un músico canadiense que a sus 32 años, además de haber ganado 4 Grammys y 20 premios Billboard, y ha sido nominado al Oscar por la banda sonora de 50 sombras de Grey. En The Idol hará tándem con Lily-Rose, juntos interpretan a la pareja de protagonistas que, según palabras del propio avance que ha ofrecido HBO, nos conducirán a ‘la historia de amor más sórdida de todo Hollywood’.

La cantante y bailarina surcoreana Jennie también encabeza el reparto, lo que demuestra el carácter internacional de la producción sumando a un rostro muy popular del país asiático, la exintegrante del grupo musical femenino Backpink. La artista de 26 años emprendió su carrera en solitario en 2016 y su popularidad sólo ha ido en ascenso consiguiendo ser ampliamente reconocida fuera de Corea hasta el punto de copar la lista de éxitos de The New York Times y recibir los elogios de la importante publicación estadounidense Billboard.