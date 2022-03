5 razones por las que Jennie, de Blackpink, está conquistando las tendencias

No cabe duda de que Corea del Sur está de moda. Su popularidad comenzó a despegar en los 90 entre otros motivos gracias al hallyu, nombre con el que se conoce el fenómeno cultural con el que, gracias a la exportación a Occidente de series y música coreanas, esta región asiática ha ganado la fama internacional. Y en España lo ha hecho de forma particular a través de grupos de K-Pop como BTS (se rumorea que hasta la princesa Leonor y la infanta Sofía son fans) o las chicas de Blackpink.

Pocos son ya los que no conocen a este grupo formado por cuatro amigas que acumulan seguidores en todos los rincones del mundo. Desde que actuaron en Coachella en 2019 (donde conquistaron a Ariana Grande), su popularidad ha crecido aún más, convirtiéndose en embajadoras para firmas de moda a nivel global. Y un buen ejemplo lo encontramos en Jennie de Blackpink, que con tan solo 25 años es considerada como un icono de moda mundial. Sus publicaciones en Instagram, seguidas a diario por más de 53 millones de personas, se convierten en las más comentadas por las amantes de la moda, y en particular, de la moda coreana. Y es que sus looks han captado incluso la atención de firmas como Chanel, de quien es embajadora actualmente.

Precisamente, Jennie acaba de regresar de la Paris Fashion Week y allí ha vuelto a acaparar todas las miradas. Con este look rojo de top y minifalda y el característico tejido tweed ha dado la vuelta al mundo. Pero no es la única vez en la que las elecciones de ropa de la cantante causan sensación. En otras ocasiones también ha revolucionado las tendencias con sus estilismos haciendo que, especialmente en Corea del Sur, las chicas se inspiren en su ropa e incluso sus peinados.

Es la reina de las transparencias

No es habitual que las transparencias formen parte del vestuario de los grupos de K-Pop, pues la moda, especialmente en televisión, suele ser aún un tanto conservadora. Pero Jennie no tiene miedo a romper las normas y es habitual verla con camisetas transparentes que combina con sujetadores deportivos debajo, como en su último look en París, donde podemos verla con una camiseta fina transparente y un top de Calvin Klein debajo.

Ella y su flequillo viral

Desde que el año pasado Blackpink hizo su regreso con How You Like That, este peinado se puso particularmente de moda. ¿El motivo? Jennie lo escogió para promocionar la canción y desde ese momento lo vimos en vídeos de TikTok, en cambios de looks en YouTube... Seguro que incluso tú has tenido la tentación de decolorarte el flequillo de esta forma.

El tweed también es para las veinteañeras

Este tejido ha sido la gran insignia para Chanel desde sus orígenes en la industria de la moda y ella lo adora. Tanto que se ha encargado de acabar con el mito de que el tweed no rejuvenece. La hemos visto llevarlo en crop tops como estos, en chaquetas, vestidos, monos, faldas e incluso abrigos.

Sí al chándal y a las prendas oversize

Los looks comfy forman parte de los imprescindibles de Jennie, especialmente cuando está en casa, cuando la vemos camino al aeropuerto o durante los ensayos de los conciertos. El chandal gris no falta nunca en su armario, siempre combinando sudaderas oversize con pantalones cómodos. Sin duda una estética que la conecta con millones de jóvenes y adolescentes.

Vestidos de flores, su comodín

Jennie tiene la capacidad de moverse entre estilos sin pestañear: desde lo más atrevidos, a los más casuales, pasando por looks más dulces y elegantes como los que lleva cuando se pone vestidos. Eso sí, la mayoría de las veces los escoge con estampado floral, sea o no primavera, porque nunca pasan de moda.

