¿Leonor y Sofía son fans de la banda surcoreana BTS? Un comentario del Rey podría haberlo revelado

La princesa de Asturias y la infanta Sofía se han convertido, sin pretenderlo, en las grandes protagonistas de la cena de Estado que mantuvieron sus padres, don Felipe y doña Letizia, con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y la primera dama, Kim Jung-sook. ¿El motivo? La referencia del Rey a BTS, uno de los principales grupos de k-pop y una de las bandas con mayor número de fans por todo el mundo. Según el diario surcoreano Kookmin Ilbo, el monarca y el presidente de Corea del Sur conversaron sobre ambos países, y mientras Moon Jae-in hizo referencia a la gastronomía de nuestro país y al fútbol, don Felipe destacó "que la cultura coreana, como la película Parásitos y los cantantes BTS, también estaban ganando popularidad en España".

Las palabras del Rey tuvieron una gran repercusión entre los fans de la banda, que se hacen llamar ARMY. El nombre de Leonor se convirtió en Trending Topic y las redes sociales se llenaron de memes al pensar que don Felipe conocía BTS porque sus hijas eran seguidoras de este fenómeno mundial surcoreano. Dejando a un lado esta teoría sobre los posibles gustos musicales de Leonor y Sofía, lo que no ha generado ninguna duda es el comentario del Rey sobre Parásitos, la película de Bong Joon-ho que hizo historia en los Oscar de 2019, ya que la pasión de don Felipe por el cine es de sobra conocida y la comparte con la Reina.

BTS es la abreviatura de Bangtan Sonyeondan. La banda surcoreana está formada por siete miembros, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes coescriben y coproducen la mayor parte de su material discográfico. Se formó en Seúl en 2010 y debutó en 2013 bajo la compañía Big Hit Entertainment, con la canción No More Dream, incluida en su primer sencillo 2 Cool 4 Skool. Sin embargo la popularidad la alcanzaría en el año 2015, con sus lanzamientos de la serie The Most Beautiful Moment in Life: Part 1 (2015), Part 2 (2016), y Young Forever (2016). Ahora, los chicos de BTS triunfan por todo el mundo con su música. Su último éxito ha sido Butter, el segundo sencillo en inglés. El CD de Butter llegará al mundo el próximo 9 de julio a las 6:00 horas en España. No obstante, puede reservarse desde el 15 de junio hasta el 8 de julio.

Las aficiones de la princesa Leonor

Más allá de sus últimas obligaciones institucionales y académicas, la primogénita de los reyes Felipe y Letizia es una adolescente con muchas inquietudes culturales, que comparte con su hermana, la infanta Sofía. Entre ellas destaca sobremanera el ballet. Es relativamente frecuente ver a la Reina con sus hijas disfrutando de una tarde de chicas en alguno de los muchos espectáculos de danza que se exhiben en Madrid. Aunque este parece uno de sus hobbies predilectos, también adora la música clásica -es una alumna aventajada con el violonchelo- y el cine, al igual que a sus padres.