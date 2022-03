Muchos deportes y 'ballet', las aficiones de la princesa Leonor

La princesa Leonor cumple este jueves 14 años, un cumpleaños decisivo que llega casi a la vez que los importantes pasos que está dando como heredera. Pero más allá de sus últimas obligaciones institucionales y escolares, la primogénita de los reyes Felipe y Letizia se está convirtiendo en una adolescente con muchas inquietudes culturales y deportivas, que comparte con su hermana, la infanta Sofía. Entre ellas destaca sobremanera el ballet. Es relativamente frecuente ver a la Reina con sus hijas disfrutando de una tarde de chicas en alguno de los muchos espectáculos de danza que se exhiben en Madrid. Aunque este parece uno de sus hobbies predilectos, de hecho, lleva en su mochila escolar una zapatilla de ballet en tamaño mini a modo de llavero, también comparte con su padre su pasión por los deportes, especialmente el esquí, una de las disciplinas favoritas del Monarca.

El deporte forma parte de su rutina diaria tanto en el colegio Santa María de los Rosales, donde este curso está estudiando tercero de ESO, como en Palacio. Leonor y Sofía practican tenis, hípica, voleibol, baloncesto y cuando es temporada, esquí. Además hace dos años la campeona olímpica Carolina Marín desveló que el bádminton también entra entre sus aficiones. La deportista contó en la Cadena Cope que cuando en 2014 doña Letizia la recibió en Zarzuela, tras haber ganado su primer mundial, se sorprendió de lo aficionada que era a este deporte. “En ese momento me quedé muy sorprendida porque ella nos seguía bastante, incluso me dijo algunos resultados que me quedé alucinando porque no me lo esperaba de ella”, comentó a la cadena de radio. Carolina también recordó que “incluso me pidió mi número de teléfono para ir al Palacio y darle clases a las niñas”.

Además de en el deporte, Leonor destaca por su gusto cultural y por ver poco la televisión. Le encanta la música clásica -es una alumna aventajada con el violonchelo- y el cine, al igual que a sus padres. La Princesa ya ha visto la última película de Brad Pitt, Ad Astra: hacia las estrellas, el pasado septiembre junto a su padre.

En los últimos tiempos hemos podido descubrir que, definitivamente, el ballet la ha conquistado y, además de practicarlo, lo disfruta desde el patio de butacas. En verano, en Palma de Mallorca, acudió a ver El Lago de los Cisnes y unas semanas después acudía con su madre y su hermana a los Teatros del Canal de Madrid para presenciar la puesta en escena de Antígona, de Víctor Ullate. El 12 de octubre, después del desfile de la Fiesta Nacional, la reina y sus hijas acudieron a disfrutar de Giselle, que se representaba en el Teatro Real bajo la dirección artística de Tamara Rojo y del coreógrafo Akram Khan. El pasado enero las tres disfrutaron en el Teatro Real del Ballet de la Ópera Nacional y ha sido espectadora de excepciones de las funciones de compañías extranjeras como el Ballet am Rheim de Düsseldorf, entre otras muchas.

Además del ballet, los espectáculos en directo son otra de las predilecciones de la mayor de los Borbón- Ortiz. A primeros de mes, la heredera, su hermana y sus padres disfrutaron, como una familia más, de un concierto en el WiZink Center de Madrid, donde fueron testigos del virtuosísmo de Ara Malikian, uno de los violinistas más reconocidos del mundo, al que ya vieron en agosto de 2018 durante su veraneo en Mallorca. Al igual que muchos adolescentes, la princesa Leonor también se ha dejado conquistar por los musicales. Como gran amante de la danza clásica, ya ha visto Billy Elliot en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid.

Cuadno las clases y sus compromisos institucionales se lo permite, a la Princesa de Asturias le gusta leer antes de irse a dormir, montar en bicicleta y hasta cocinar, según detallaba la revista ¡HOLA! hace justo dos años con motivo de su 12º cumpleaños. También es una gran aficionada a la fotografía y suele viajar con su propia cámara de fotos, algo que bien podría haber heredado de su abuela la reina Sofía.

