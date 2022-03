Doña Letizia y sus hijas disfrutan de una de sus grandes aficiones en una tarde de chicas

De sobra conocida es la pasión de la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, por el ballet y la danza clásica. En numerosas ocasiones se han dejado ver disfrutando de este tipo de espectáculos. Como cuando acudieron, hace poco más de un mes, al auditorio de Palma de Mallorca para ver El Lago de los Cisnes junto a la reina Sofía. O, meses antes, cuando asistieron al Teatro Real de Madrid para ver la representación Un réquiem alemán, de Johannes Brahms, a cargo del Ballet am Rhein de Düsseldorf. Por eso no es de extrañar que no quisieran perderse la última puesta en escena de Víctor Ullate, con el que tiene previsto despedirse de su público.

La cita era este domingo 8 de septiembre a las 19 horas de la tarde. Doña Letizia y sus dos hijas se acercaron hasta los Teatros del Canal de Madrid, donde estos días se puede disfrutar de Antígona, una versión libre de la obra greco romana que formó parte del cartel de la 65 edición del Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida y que ahora, tras recorrer otros puntos de la geografía española como San Sebastián, aterriza en la capital española para deleitar a todos los amantes de la danza clásica y el ballet. Como la princesa de Asturias, su hermana Sofía y la madre de ambas, la reina Letizia.

Las tres dieron "la sorpresa", tal y como ha desvelado Víctor Ullate junto a varias instantáneas de la real visita. La esposa del rey Felipe y sus hijas disfrutaron de esta puesta en escena en la que el conflicto entre la conciencia y la obediencia está más presente que nunca y, tras finalizar la representación, se deslizaron hasta el backstage para saludar y felicitar a los actores y bailarines y posar todos juntos, demostrando una vez más el apoyo de la Familia Real al arte y la cultura patria. Así, en las imágenes que ha difundido por su parte Eduardo Lao también puede verse cómo doña Letizia pudo charlar con los responsables del espectáculo sobre su impresión acerca de la obra.

En el reparto de Antígona, cuya dirección artística corre a cargo de Eduardo Lao, quien también se ha encargado de las coreografías junto con el director Víctor Ullate, se encuentra Lucía Lacarra -en el papel protagonista-, así como Josué Ullate, uno de los hijos del célebre bailarín, que ha seguido sus pasos, junto con Víctor Ullate Jr. Para la ocasión, en la que coincidieron con Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, madre e hijas optaron por el color blanco. Doña Letizia lo escogió para su pantalón, que combinó con una blusa estampada en tonos negros. Su primogénita se decantó por un total white dress, mientras que la infanta Sofía eligió una blusa blanca y unos pantalones negros.

