Timothée Chalamet, pillado con la modelo Sarah Talabi en Coachella... ¡y ella responde a los rumores que los relacionan!

Coachella es el lugar de reunión de excelencia para las celebrities, habiendo comenzado este fin de semana hemos visto a multitud de estrellas posar ante las cámaras, pero también hay muchos otros que han pasado desapercibidos. Entre ellos Timothée Chalamet, que ha conseguido escabullirse de los fotógrafos pero no de los rumores, puesto que ha comenzado a circular que el protagonista de Dune estuvo en el concierto de Swedish House Mafia y The Weeknd. Algunos incluso publicaron imágenes tomadas por los fans, donde se veía a la modelo Sarah Talabi bailando y en actitud cariñosa con el actor de Call Me by your Name.

Sarah Talabi es una modelo de 22 años, originaria de Nigeria, con más de un millón de seguidores que fundó la página Intersectionality for life junto a su hermana Leah. Y no ha dudado en responder a las alegaciones de los fans con un comunicado que ha publicado el medio online Page Six: "Estuve en Coachella este fin de semana, así como en el Revolve Festival, así como otras fiestas privadas. Sí, era yo en las fotos, mi hermana Leah Talabi también estaba allí". "Estábamos ahí pasándolo bien y disfrutando con la música, fue la mejor noche de mi vida", ha confirmado la influencer, que ha compartido con sus fans el estilismo que escogió para la jornada.

¿Y qué responde cuando le preguntan por sus supuestos besos con Timothée Chalamet? Sarah ha querido dejar claro que no tiene nada que esconder, pero que lo que debería importarnos no tiene nada que ver con quién ha estado en el conocido festival. "A todos los que me estáis preguntado si estaba besando a Timothée Chalamet en Coachella, esa es una buena pregunta", ha contestado haciendo directa referencia. "Pero la mejor pregunta sería a nuestro líderes globales: ¿por qué nuestro planeta está perdiendo 1.2 trillones de toneladas de hielo al año debido al calentamiento global y por qué la reforma de la crisis climática ha sido completamente inefectiva", ha finalizado en sus declaraciones, que han revertido la atención a los temas que más le interesan.

Otros romances de Timothée

Si la relación de Timothée, de 26 años, y Sarah terminara florenciendo esta sería la primera vez que se relaciona al actor con alguien desde su noviazgo con Lily Rose Depp, porque aunque rompieron en 2020 tuvieron una aparente segunda oportunidad un año más tarde. Previamente, en junio de 2020 fue fotografiado con Eiza González en unas vacaciones de amigos en las que no dudaron en compartir besos y actitud cariñosa. Previamente, se rumoreó que había tenido una relación con Lourdes León, la hija de Madonna, cuando ambos tenían 17 años, ya que coincidieron en el instituto de LaGuardia, en Nueva York. Fue en 2021 cuando la modelo lo confirmó diciendo que aún mantienen una amistad, y que el intérprete había sido su primer novio.

