¿Te resulta familiar? Pauline es la universitaria más 'cool' y hermana de un galán de Hollywood

Se sabe que de los padres obtenemos muchos de nuestros rasgos más notorios, aunque esto tampoco es ciencia exacta. Más allá del pelo, los ojos o la estatura, es posible burlar a la genética escogiendo un camino muy distinto del que ellos han recorrido. Fue el caso de Brooklyn Beckham, por ejemplo, y por poco también era el de Pauline Chalamet. Sí, su célebre apellido la delata: es hermana del 'it boy' de Hollywood, pero no dejes que eso la defina. El destino ha intercedido por esta neoyorquina de raíces francesas, que en tan solo un par de años ha debutado con dos películas y una nueva serie de éxito, La vida sexual de las universitarias. ¿Ya la conoces? Si te gusta Timothée, ella te fascinará.

A sus 29 años, Pauline despega al estrellato

Como hija de Nicole Flender, bailarina y agente inmobiliaria, y Marc Chalamet, periodista y profesor de lengua, la vida de Pauline ha estado empapada de arte en todas sus formas de expresión. No sorprende que tras criarse en Hell's Kitchen, el neoyorquino 'distrito de los artistas', estuviera presentándose en Broadway con apenas 10 años, como hizo su madre décadas antes. Era el destino que se matriculase en el prestigioso instituto LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts y que posteriormente obtuviese un grado en Artes Liberales. Un momento de confusión la llevó a pensar que se dedicaría finalmente al derecho, pero pronto se daría cuenta de que su lugar está detrás de la pantalla, pasión que comparte con su hermano, aunque él siempre lo tuvo claro y alcanzó su reconocimiento a los 22 años, con Call me by your name (2017).

La universitaria más cool de la ficción

Si el gran reto de Timothée fue mostrarse desnudo entre los paisajes de una villa italiana, La vida secreta de las universitarias (HBO Max) supone un desafío mayor para Pauline por la distancia kilométrica -en cuerpo y espíritu- que existe entre ella y su personaje, Kimberly, una estudiante de 10 oriunda de un pueblo obrero de Arizona que apenas ha salido de los confines de su pequeña ciudad. Bajo la dirección de Mindy Kaling (Yo nunca, The Office), Chalamet comienza a despegar con esta entretenida serie sobre un grupo de chicas que descubren los entresijos, malos y buenos, de la sexualidad y las relaciones en su primer curso universitario.

Vuelve el fenómeno de la 'chica twee'

En la cotidianidad, reivindica la sencillez con sus looks casuales de vaqueros, zapatillas y jerséis oversize bañados en coloridos estampados psicodélicos, pero cuando llega el momento de posar ante las cámaras, Pauline se transforma en una suerte de Zooey Dechanel de los años 2020's. Si viviste el boom de las gafas de pasta y las 'pelis' de Wes Anderson, probablemente recuerdes esta nostálgica estética que ahora arrasa entre adolescentes y veinteañeras. Es inquebrantable su idilio con los chalecos de punto, los vestidos señoriales de cuellos llamativos y las faldas de cuadros. Unos looks de lo más hipster, casi siempre rematados con mocasines o merceditas.

Pete Davidson, Maude Apatow y otras amistades que ocupan titulares

¿Qué tienen en común el clan Kardashian y la familia Chalamet? En principio, pareciera que poco, pero resulta que Pauline es una de las protagonistas de El rey del barrio (2020), última creación del galardonado Judd Apatow y Pete Davidson, la nueva ilusión de Kim Kardashian. En la película, no solo pudo poner en práctica sus aptitudes humorísticas sino entablar una sólida amistad con el joven cómico y otras de sus coestrellas: Machine Gun Kelly, excéntrico prometido de Megan Fox, y Maude Apatow, hija del director y actriz revelación de 2022 por su papel en Euphoria.