Tres chicas de Netflix a las que seguir la pista en 2022

Con el comienzo del año también surgen nuevas series y películas que anotar en nuestra checklist. Cada temporada la lista de jóvenes actrices a las que seguir crece y con ella los referentes en materia de estilo. Y es que la industria del cine y de la moda están cada vez más unidas. Anya Taylor-Joy o Phoebe Dynevor son algunas de las chicas que adoran la generación Z a las que no hay que perder la pista, pero también el talento se escribe en español. De México a España, pasando por Argentina, nos fijamos en tres nombres que darán que hablar según los estrenos de la plataforma de streaming.

Azul Guaita Bracamonte

Es una de las estrellas de Rebelde. De gran personalidad, esta mexicana de 20 años sorprende con sus estilismos femeninos que combina con maquillajes rompedores. Los pañuelos y los sombreros son algunos de sus accesorios favoritos. En su armario no faltan faldas de flores, cazadoras de cuero, zapatillas con plataforma, tops y camisetas de algodón. Para las alfombras rojas, Azul apuesta por looks más rompedores y atrevidos en los que da voz a diseñadores mexicanos, como Carlos Pineda que también ha vestido a actrices como Camila Sodi, de la serie de Netflix Luis Miguel. Un estilo, en definitiva, que se parece al de Jana Cohen, su personaje en Rebelde, que muchos asemejan al de Mia Colucci, una de las protagonistas de la serie original de los 2000. ¿Es probable que su estilo vaya madurando después del previsible éxito de Rebelde en Netflix? Tendremos que estar atentas en 2022.

Valentina Zenere

Otra de las series de Netflix que ha lanzado al estrellato a sus actores es Élite. Esta nueva temporada se suma al elenco Valentina Zenere, actriz argentina rubia de ojos azules de 24 años que en Instagram no deja indiferente a nadie. Se trata de una de esas intérpretes que tienen mucha personalidad dentro y fuera de la pantalla. Sus looks son siempre coloristas, juega con los tejidos metalizados y no tiene miedo a atreverse con todo. Verde, naranja, turquesa, colores neón... Ella los combina con colores más apagados, llegando a looks ganadores propios de una estrella de Netflix. Valentina se siente cómoda jugando con la moda e intuimos que esto irá más con el previsible éxito de esta nueva temporada de Élite.

Carla Campra

Es la protagonista de Feria, una de las películas de Netflix más esperadas de 2022. Su versatilidad es evidente en su perfil de Instagram. De verla con el pelo larguísimo, en los últimos meses esta veinteañera a estrenado una melena corta que saca su lado más moderno y que le permite jugar más con el cabello. Crop tops, cazadoras vaqueras, jeans, mucha prenda deportiva... Y para la alfombra roja, Carla apuesta por vestidos mucho más sofisticados y recargados, que se alejan de su estilo sencillo en su día a día. Mientras Valentina o Azul son más arriesgadas en cuanto a maquillaje, Carla (por ahora) apuesta por la simplicidad y el estilo más natural, jugando solo con pequeños accesorios.