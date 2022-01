Anaïs Weill, la argentina de 'Emily in Paris', nos desvela cómo es trabajar en la serie

Después de meses de rumores, numerosas fotos del rodaje y grandes expectativas, ayer volvía por fin Emily in Paris, la divertida serie en la que Lily Collins interpreta a una joven estadounidense que se muda a la Ciudad de la Luz. En esta segunda temporada, Emily continuará enfrentandose a retos tanto a nivel laboral como personal, y viajará a la Riviera Francesa junto a sus amigas. Entre ellas se encuentra el personaje de Anaïs Weill, una actriz francoargentina que tuvo una breve aparición en la primera tanda de capítulos y ahora repite como Margoux. Hablamos con ella acerca del arrollador éxito de esta ficción, los fabulosos looks que nos deja, el reto de trabajar con una superproductora como Netflix y ese 'je ne sais quoi' que tienen las francesas a la hora de vestir.

Anaïs, quien además de formar parte de Emily in Paris y participar en varias obras de teatro ha trabajado también en True Story, de Amazon, o Neuf Meufs, de Canal+, tiene claro que, para ella, la clave del éxito es el esfuerzo. Empezó a actuar a los 12 años, pero no fue hasta hace cuatro, cuando tenía 24, cuando decidió dedicarse profesionalmente a ello. A pesar de que hubo quien le dijo que era demasiado mayor para comenzar, ella hizo caso omiso: "El primer paso, ir a una escuela de actuación, el segundo, conseguir un agente, y el tercero, trabajar como extra. Luego, conseguir una línea, dos líneas, tres líneas..." y así, hasta llegar a grabar para el gigante de streaming, lo cual, como ella misma explica "fue un hermoso y gran paso que espero me llevará a otro".

¿Cómo fue recibir la llamada para que volvieras en la segunda temporada?

La directora de casting Juliette Menager me llama un día diciéndome "Darenn Star pidió verte para que vuelvas a aparecer en la segunda temporada" ¿Estás disponible?" ¡Salté de la felicidad! Le dije que por supuesto ¡Todo fue muy rápido!. Volví a pasar un casting, al día siguiente me confirmaron y a la semana estábamos filmando. Estuvo muy lindo volver a ver al equipo y trabajar con Lily.

¿Cómo es trabajar con una estrella como Lily Collins?

Lily es increíble, super simpática, sonriente, muy profesional.

¿Qué relevancia va a tener tu personaje esta vez?

Esta temporada va a hablar mucho de amistades. Hago parte del grupo de amigas de Camille con quien chusmeamos sobre Gabriel, los hombres, la vida…

¿Qué sensaciones se tienen al trabajar en una superproducción de Netflix como esta?

La diferencia entre trabajar con una producción chica y una superproducción como Netflix es que detrás de la cámara no son diez, sino 100. Uno siente que no hay espacio para cometer ningún error. Y, al mismo tiempo, el equipo de Emily in Paris ya se volvió como una familia, había tanta buena onda que me sentí super cómoda.

¿Qué es lo que más te gusta de la serie?

Los actores. Uno se enamora de ellos tanto en la serie como en la vida real. Son todos lo más. Bueno, y, por supuesto, el estilismo, me encanta ver como cada detalle está pensado.

¿Qué crees que aporta esta serie para haber llegado a convertirse en el gran éxito que es?

Una bocanada de aire fresco, una escapada a Paris, colores, vida, risas.

Como decías, en ‘Emily in Paris’ la moda tiene una gran importancia. ¿Tienes algún look preferido de la primera o segunda temporada?

En la temporada 1 me encanto el look en la escena del Opera Garnier. El look “Audrey Hepburn”. Todavía no vi todos los looks de la segunda pero sé que va a ser muy difícil elegir.

¿Qué crees que tiene el armario de las parisinas para haberse hecho tan famoso a nivel mundial?

Las parisinas llegan a tener estilo solo con usar un jean y una remera. Hay algo natural y fácil en la manera que tienen de vestirse que hace que todo les quede bien. Los looks de Camille representan bien el típico estilo parisino.

¿Qué significa para ti tener estilo?

“Less is more” (menos es más). Ya verán que en esta temporada mi look es muy muy “less”

¿Eres más de prendas de tendencias como Emily o prefieres apostar por básicos de fondo de armario?

Diría una mezcla de los dos. Me gusta vestirme de básicos combinándolo con una prenda que destaque.

Emily arriesga mucho con sus looks para ir a trabajar, apostando por colores llamativos y mezclas de estampados que no pasan desapercibidas. ¿Cuál es para ti el conjunto perfecto para la oficina?

Me parecen muy elegantes los trajes de mujeres, bien cortados, con unos taquitos

¿Qué prendas no faltan en tu maleta cuando viajas?

¡Joyas, joyas, y joyas!