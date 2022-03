Modelo, chef y amor platónico de Lily Collins en la ficción: así es Lucas Bravo, el galán francés del momento

La primera temporada de Emily in Paris dejó sin palabras a los espectadores por los impresionantes looks de Lily Collins, sus escenarios en la capital francesa y, por supuesto, por el galán que consiguió poner patas arriba la vida de la protagonista: su vecino Gabriel. El actor que le interpreta se llama Lucas Bravo, un francés de 33 años nacido en Niza y desconocido en la pequeña pantalla hasta la fecha, aunque puede presumir de tener una larga trayectoria como modelo a su espalda. Ahora que la segunda temporada está calentando motores para su estreno el próximo 22 de diciembre en Netflix con diez nuevos episodios, se confirma para alegría de todos los fans que Lucas Bravo seguirá estando muy presente en la próxima trama.

Los impactantes ojos azules de Lucas Bravo no pasaron desapercibidos para los espectadores de Emily in Paris, la serie que le ha catapultado hacia el estrellato. Pese a que empezó a estudiar interpretación con tan solo 11 años, dispuesto a realizar su sueño de ser actor, hasta ahora solo había participado en algunas producciones francesas como Sous le Soleil de Saint-Tropez o Plus Belle la Vie, así como en algunos cortometrajes. Fue el título creado por Darren Star, tras el éxito conseguido con Sexo en Nueva York, el que le dio al intéreprete la oportunidad de darse a conocer a nivel internacional junto a Lily Collins y convertirse en uno de los nuevos galanes franceses del momento.

Tal y como el propio actor ha explicado en varias entrevistas, desde que leyó el guion sintió una conexión especial con Gabriel, su personaje. Una de las principales razones es que en la vida real él también ha trabajado como chef, de hecho, una de las pruebas que tuvo que superar en el casting de Emily in Paris fue mostrar su destreza para cocinar una tortilla. Un reto que pasó con nota y que le abrió las puertas del estrellato internacional, ya que, dos de sus próximas películas verán la luz en 2022: Ticket to Paradise y Mrs. Harris goes to Paris.

Aunque el éxito como actor no le ha llegado hasta cumplida la treintena, Lucas Bravo lleva toda su vida recorriendo diferentes países a causa de la profesión de su padre, el futbolista retirado Daniel Bravo. Por este motivo y pese a que nació en Niza, el intérprete pasó la infancia a caballo entre París y Nueva York. Un ritmo de viajes que se intensificó cuando comenzó a despegar su carrera como modelo hace más de una década. Precisamente en el mundo de la moda Lucas Bravo es un rostro de lo más popular y cuenta en su currículum con experiencias como haber sido imagen para firmas de la talla de Chanel o Christian Dior.

Poco más se conoce sobre el actor en lo que respecta a su vida privada. Sumamente discreto, Lucas Bravo únicamente comparte con sus fans algunas imágenes relacionadas con su faceta profesional, hasta el punto que, cuando su nombre comenzó a sonar con fuerza gracias a Emily in Paris, borró la mayoría de sus publicaciones en las que se mostraban viajes o ciertas situaciones de índole personal. Por este motivo tampoco se tiene demasiada información sobre su vida sentimental y, a día de hoy, no se relaciona a Lucas Bravo con ninguna pareja.

¿Qué ocurrirá con Gabriel en la segunda temporada de 'Emily in Paris'?

¡Cuidado, spoilers! Durante la primera temporada Gabriel sintió un flechazo por Emily y pese a que mantenía una relación con Camille, terminó teniendo un affaire con la protagonista. Una aventura que truncó sus planes de marcharse de París para abrir su propio restaurante. Ahora y tal y como muestra el tráiler de la segunda temporada, todo apunta a que el triángulo amoroso se mantendrá, aunque el personaje de Lily Collins, parece que se debatirá entre dos amores. Por un lado, el chef al que da vida Lucas Bravo y, por otro, un nuevo personaje llamado Alfie e interpretado por el actor británico Lucien Laviscount.

