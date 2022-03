Le diagnosticaron leucemia con 15 años De Broadway a 'Emily in Paris': Ashley Park, la actriz que descubrió su vocación tras superar un cáncer La intérprete, que da vida a Mindy Chen en la serie de Lily Collins, lleva años participando en musicales de Broadway, trabajo por el que ha estado nominada a un premio Tony y a un Grammy

Las aventuras de Emily in Paris cautivaron a miles de espectadores el año pasado, convirtiéndose en un gran éxito y que ahora está punto de estrenar su segunda temporada. Una serie que no solo ha disparado la popularidad de Lily Collins, su protagonista, sino también la de algunos de sus compañeros de reparto como Ashley Park, la intérprete que da vida a su inseparable amiga Mindy Chen. Pese a que ha sido Emily in Paris el título que la ha dado a conocer, la actriz de orígenes coreanos cuenta con una extensa carrera como estrella de teatro musical en Broadway. Cuando apenas tenía quince años, le diagnosticaron leucemia y la interpretación se convirtió en su principal motivación para recuperarse. Ashley Park lo tuvo claro: quería ser artista.

Ashley Park tenía solo tres años cuando comenzó a dar clases de baile y cinco cuando empezó a tocar el piano. Desde entonces, la música ha tenido un lugar privilegiado en su vida, tanto que llegó a formar parte de un coro de instituto con el que quedó en el segundo puesto de una competición nacional en Estados Unidos. Sin embargo, cuando tenía quince años le diagnosticaron leucemia y su vida dio un giro de 180 grados. Pasó ocho meses ingresada en el hospital y tras una de las duras etapas que vivió en el hospital, una asociación dedicada a cumplir deseos de los niños que están ingresados la llevó a ella y su familia a ver varios musicales a Broadway. A partir de ese momento el teatro comenzó a ser su terapia y tuvo claro que se iba a recuperar para poder hacer su sueño realidad. Y así fue.

La actriz de Emily en Paris ha hablado con total naturalidad siempre de su enfermedad. "Nunca quise ser etiquetada como la 'chica asiática', sino que quería ser una chica más. Lluego cumplí los 16 años y resultaba que era la chica calva y enferma", dijo en una entrevista con la edición americana de Cosmopolitan.

A los 23 años, Ashley Park debutó en Broadway como parte del elenco de Mamma Mia! Un año después, en 2015, participó en la obra El rey y yo, cuya grabación le sirvió una nominación al premio Grammy en la categoría 'Mejor álbum teatral'. No sería el único premio que se cruzaría en su camino gracias al teatro, ya que, la adaptación al teatro de la película Chicas malas, protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams, le sirvió una candidatura a los premios Tony como 'Mejor actriz'. Además de estos, otros títulos que se suman a su currículum teatral son tan reseñables como Jesucristo Superstar, The Fantasticks o Ratatouille: El Musical; sin olvidar KPOP, un musical de 2017 que puso el foco de atención en el auge internacional del pop coreano.

'Emily in Paris': cómo Mindy Chen ha cambiado la vida de Ashley Park

Tras años sobre las tablas, la popularidad llegaba a la vida de Ashley Park de la mano de Mindy Chen, la amiga incondicional de Emily en la capital francesa. A raíz del éxito de Emily in Paris la popularidad de actriz de 30 años no ha cesado de crecer. Una serie que no solo le ha traído logros profesionales, ya que, a nivel personal Park ha encontrado en Lily Collins una de sus mejores amigas y es habitual ver a las dos actrices compartiendo todo tipo de momentos juntas con sus seguidores.

De hecho, Ashley Park fue una de las invitadas a la boda de Lily Collins y Charlie McDowell el pasado mes de septiembre, donde también tuvo un papel especial como cantante en la ceremonia. "Sois una hermana y un hermano para mí, y un ejemplo de humanidad, arte y amor para todo los que tocáis en este mundo", escribió la intérprete junto a unas fotografías con las que felicitó a la protagonista de Emily in Paris por su enlace.

