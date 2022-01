Georgina Amorós, mucho más que Cayetana: la conociste en 'Élite' y ha logrado rodar con Woody Allen

No es ninguna sorpresa que Élite se ha convertido en una cantera de jóvenes artistas en nuestro país, con ejemplos tan destacados como el de Ester Expósito o Miguel Bernardeau. Una gran lista a la que se une el nombre de Georgina Amorós, que se ha dado a conocer gracias a su interpretación de Cayetana a partir de la segunda temporada de la serie, pero que lleva ante las cámaras desde que tenía 4 años. Ahora. y con los 23 ya cumplidos, se ha convertido en una de las jóvenes promesas de la ficción española mientras aprende a convivir con el éxito internacional que Élite le ha traído a su vida. Un título que también le ha dado alegrías más allá de lo profesional, ya que, además de buenas amistades, también le ha servido para encontrar el amor.

Georgina Amorós ha contado en sus perfiles que fue su abuelo quien le metió el gusanillo de la actuación en el cuerpo gracias a que, cuando era pequeña, le hacía fotos y vídeos caseros sin parar. Tanto le gustaba el mundo de la interpretación que sus padres la llevaron a un casting con tan solo 4 años y ahí comenzó su trayectoria artística, la cual compaginó con su formación en ballet y con sus estudios, a pesar de tener que ausentarse por su trabajo en algunas clases o, incluso, que sus compañeros la llamaran "la chica de la tele".

Cuando Georgina Amorós tenía solo 17 años se mudó a Los Ángeles para formarse en Arte Dramático y en el año 2014 sus esfuerzos tuvieron recompensa gracias a una conocida serie de éxito nacional: Velvet. A partir de ese momento llegaron otras apariciones esporádicas en títulos como Águila Roja, Bajo sospecha, Seis hermanas o, la más sonada de todas sus primeras interpretaciones en Vis a vis, donde daba vida a la hija de Zulema (Najwa Nimri). Un ascenso que le llevó en 2018 a su primer papel protagonista en Benvinguts a la familia, una producción de la televisión autonómica catalana.

'Élite' y el éxito internacional de Georgina Amorós

La primera temporada de Élite fue todo un fenómeno y la segunda replicó su triunfo. Una tanda de nuevos episodios en los que apareció Cayetana como una de las incorporaciones a la serie, un personaje por el que Georgina Amorós ha confesado que sintió cierto rechazo inicialmente y que tuvo que hacer un trabajo de autocrítica para interpretarlo. "Yo juzgaba muchísimo a Cayetana y así no se puede interpretar a nadie. Entonces recordé que yo misma, a los 14 años, hacía ver que era lo que no era para que me aceptase un grupito de chicas de mi instituto. Ahí se me cayó la ficha y empecé a entenderla", aseguró la actriz en la revista Icon.

Élite ha catapultado la popularidad de Georgina Amorós, con sus cosas buenas y malas. Entre las más negativas de la fama, la actriz ha destacado en más de una ocasión la vulnerabilidad que ha llegado a sentir antes las críticas en redes sociales, hasta el punto que borró su perfil tras haber recibido amenazas de muerte: "En Twitter la gente habla sin filtro y más mal que bien, ponen toda la mierda que se les ocurre. Fue un poco duro, recibí amenazas de muerte a diario durante dos semanas. Hay fans que no saben diferenciar entre personaje y actriz. Eso me chocó, pero luego relativizas y entiendes", explicó la intérprete de Cayetana a la revista de El País.

Poco a poco, el personaje de Georgina Amorós ha ido adquiriendo protagonismo en la trama - a día de hoy, es una de las caras principales de sus últimas Historias breves -.En contraposición a la cara amarga de la fama, es frecuente verla compartiendo ratos de ocio con algunas de sus compañeras de Élite como Danna Paola, Mina El Hammani o Claudia Salas, con las que comparte una muy buena amistad.

Pero, además de grandes amigos, Élite también ha brindado a la actriz catalana la oportunidad de conocer a su pareja, Diego Betancour, productor ejecutivo de la serie de Netflix . Aunque son bastante celosos de su vida privada, sí que han compartido con sus seguidores algunas imágenes de su romance a lo largo de los últimos dos años, como algunos de sus viajes o instantáneas del confinamiento, el cual pasaron juntos. Un amor que surgió entre bambalinas.

Georgina Amorós y su experiencia trabajando con Woody Allen

En 2020, tras el bombazo del título de Netflix, la actriz tuvo la oportunidad de formar parte del elenco de la comedia del director estadounidense Rifkin's Festival. Algo que fue posible, en parte, por su dominio para los idiomas, puesto que habla con fluidez inglés y francés además de castellano y catalán, sus dos lenguas nativas. La experiencia de trabajar con Woody Allen, tal y como la propia actriz ha contado en más de una entrevista, fue como cumplir un sueño. "Cuando estaba rodando en Barcelona Vicky Cristina Barcelona, soñaba con la posibilidad de encontrármelo por la calle. Y siempre soñé con poder trabajar con él (…) Y verme de repente ahí, trabajando con esta persona, que habla muy bajito, y que tiene muy claro lo que quiere… Fue increíble", confesó en una charla con InStyle Georgina Amorós.

