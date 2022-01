Claudia Salas, la alumna rebelde de 'Élite' que se enamoró de la interpretación gracias a Mecano

Desde que se incorporó a Élite en la segunda temporada, Claudia Salas ha hecho de Rebeka Parrilla, 'La Rebe', uno de los personajes más queridos de la serie en una ficción que ya se ha coronado como una cantera de jóvenes talentos tras descubrir a estrellas como Ester Expósito. Precisamente gracias a este título, la alumna más rebelde de Las Encinas ha visto cómo en apenas dos años ha pasado de ser una joven con el sueño de ser actriz a ser una de las promesas de la ficción española a los 27 años. Tras sumar cada vez más proyectos a sus espaldas entre los que se encuentran, más allá del éxito de Netflix, ejemplos como La peste, de Movistar+, Claudia Salas formará parte del elenco de La Ruta, una de las nuevas propuestas de Atresmedia.

Claudia Salas nació en el madrileño barrio de Vallecas y desde muy pequeña tuvo claro que quería dedicarse a la interpretación. Concretamente, desde que se quedó fascinada al ver Hoy no me puedo levantar, un musical inspirado en Mecano. Hasta tal punto llegó su empeño en ser actriz que, siguiendo los consejos de sus padres, se matriculó en Magisterio en la universidad, aunque solo fue a una clase a la que llegó tarde por presentarse a las pruebas de acceso a una escuela de Arte Dramático, carrera que finalmente cursó en el centro Arte 4 de Madrid. "Cuando cumplí 18 años, les dije a mis padres que no quería ir a la universidad, que quería ser actriz. Al principio, puede ser difícil de entender por parte de tu familia, que quiere que elijas un camino que te aporte mayor estabilidad, pero luego lo han llevado muy bien. Me lancé a la piscina y tuve mucha suerte", explicó Claudia Salas en una charla con SModa.

Tras varias obras de teatro y alguna aparición esporádica en series como Centro médico o Seis hermanas, llegó a su vida su gran oportunidad: la segunda temporada de La peste. Una serie de Movistar+ ambientada en la Sevilla del siglo XVI, asolada por dicha enfermedad y en la que Claudia Salas da vida a Escalante. Pero el éxito definitivo irrumpió en su vida gracias a Élite y a su personaje de Rebeka, una "nueva rica" que mantiene intacto su espíritu macarra y que, poco a poco, consigue integrarse en el elitista colegio de Las Encinas. Entre los muchos aplausos que ha recibido la actriz por su interpretación, se encuentran aquellos por haber dado vida a la primera historia de amor lésbica de la producción, algo que muchos fans llevaban tiempo reclamando a una serie tan actual y liberada como es Élite. Precisamente el romance de Rebeka con Mencía (Martina Cariddi) es una de las facetas del personaje con la que más satisfecha se siente la intérprete.

Sin precedentes familiares dedicados al mundo del espectáculo, a Claudia Salas la popularidad le llegó de forma totalmente repentina. Un cambio que gestionó con ayuda de terapia: "Cuidar la cabeza es muy importante. Igual que cuidamos nuestro físico o vamos al médico si nos duele algo (…) Sobre todo para estar con los pies en la tierra y entender que esto es un momento pasajero. La fama te lo pone todo muy bonito pero, igual que viene, se va. Lo importante es trabajar y hacer carrera, el resto es todo humo", explicó la actriz en la entrevista con el citado medio.

Por otra parte, su atractivo físico, sus ojos azules y su 1,79 metros de estatura, han hecho de ella un objetivo para más de una marca y Claudia Salas no solo triunfa ante las cámaras, sino que también puede presumir de ser embajadora de firmas como Levis o de la última línea de maquillaje de Maybelline.

Entre los próximos proyectos de Claudia Salas, además de la quinta y muy esperada temporada de Élite, se encuentra su primer largometraje llamado Cerdita y dirigido por Carlota Pereda, cuyo estreno se espera para el 2022. Su nombre también sonó con fuerza en la presentación de las nuevas series de Atresplayer Premium, ya que, Claudia Salas formará parte del reparto de La Ruta, una serie que se adentra en los recorridos por las discotecas de Valencia a finales de los ochenta y en la que también participarán otros jóvenes talentos nacionales como Álex Monner, Ricardo Gómez, Elisabet Casanovas o Guillén Barbosa.

