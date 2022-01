¡Vuelve 'UPA'! El regreso de 'Un Paso Adelante' protagoniza las novedades de Atresplayer Premium

Tras muchos rumores y peticiones de los fans, la vuelta de Un paso adelante es una realidad. Así lo ha confirmado Atresmedia en el evento de presentación de los nuevos títulos que incluirá en su plataforma de streaming a partir de 2022. Diecisiete años después de su final y tras el éxito que la reposición de la serie que dio a conocer a Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz o Pablo Puyol ha cosechado en Netflix, su esperado reboot llegará a AtresPlayer Premium bajo el título UPA Next. Una nueva producción que tendrá como escenario la mítica escuela de artes escénicas de Carmen Arranz, a quien daba vida Lola Herrera, y que contará con algunos de sus personajes más emblemáticos junto a otros nuevos, tal y como ha avanzado el grupo de comunicación.

Al anuncio de UPA Next se unen otras seis producciones originales más: Las noches del Tefía, Zorras, Camilo Superstar, Ana &, No se lo digas a nadie o Tino Casal, muchos de ellos aún en fase de desarrollo. Además, AtresPlayer Premium también acogerá las segundas temporadas de algunos de sus títulos más aclamados como Veneno, bajo el nombre Vestidas de azul, Cardo, Los protegidos: el regreso, Drag Race España y Love Island. Novedades a las que se han sumado algunas noticias en cuanto a producciones que ya se esperaban para el próximo año pero sobre las que aún no se tenían muchos detalles. Es el caso de La Ruta, que ha confirmado su reparto con Àlex Monner, Ricardo Gómez o Claudia Salas a la cabeza, así como La novia gitana, la serie basada en la novela de Carmen Mola que estará protagonizada por Nerea Barros.

Todo sobre las nuevas series de AtresPlayer Premium

Entre las producciones confirmadas se encuentra Las noches del Tefía, una serie que se adentrará en un campo de concentración franquista en Fuerteventura, conocido con el nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía y donde se enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes – que después también incluiría homosexuales - entre 1954 y 1966. La trama se sumergirá en una de las historias que los reclusos cuentan para evadirse de la realidad y que les llevará a un cabaret imaginario.

Basada en la primera novela de la trilogía Zorras, malas y libres de Noemí Casquet llega la serie Zorras, una serie sobre el amor propio y la revolución femenina a través de los ojos de tres veinteañeras. Continuando con las novedades de la plataforma aparece Camilo Superstar, un biopic sobre el cantante que no narrará toda la vida del artista, sino la época en la que se centra en la creación de su icónico musical. Además y también dentro de la temática musical, AtresPlayer Premium ha anunciado un documental en torno a la figura de Tino Casal.

Firmada por Álvaro Carmona, creador de la aclamada Gente hablando, aparece Ana &, una serie que contará la historia de la ayudante de un artista y cuya sinopsis reza así: "Ana, la ayudante de uno de los artistas más famosos del planeta, ha comenzado a desaparecer. Si no quiere acabar volviéndose totalmente invisible, tendrá que cambiar de vida y dejar atrás a la persona en la que se ha convertido." Por último y completando sus nuevos títulos, aterriza en la plataforma No se lo digas a nadie, una serie documental basada en hechos reales en la que se investigará unos terribles asesinatos ocurridos en el verano de 2016 en Alcarria.

La segunda temporada de 'Veneno', el gran éxito de Los Javis, y más novedades

Veneno, la serie que narra la vida de Cristina Ortiz, se ha consagrado como un éxito internacional, además de un referente a nivel social, y ha sido aplaudida por figuras como Madonna. Será en 2022 cuando el título de Javier Calvo y Javier Ambrossi tenga una continuación bajo el nombre Vestidas de azul donde se ahondará en la influencia de 'La Veneno' para más personas del colectivo trans.

Por otra parte, Atresmedia también ha confirmado otras ficciones que verán la luz en AtresPlayer Premium el próximo año como La novia gitana, la adaptación de la novela homónima de Carmen Mola y ganadora del Premio Planeta 2021; La Ruta, que ahondará en la Valencia de los años ochenta marcada por el furor de las discotecas; La edad de la ira, un thriller adolescente protagonizado por Manu Ríos y cuyo rodaje ya ha concluido; Pajares y CIA, que revivirá el fenómeno de Andrés Pajares y Fernando Esteso; o, 2 años y un día, una comedia protagonizada por Arturo Valls y que contará cómo un cómico termina en la cárcel por culpa de un desafortunado chiste.

