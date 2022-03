¡Sorpresa! 'La casa de papel' amplía su universo con una serie sobre Berlín

Los últimos episodios de La casa de papel pondrán el broche de oro al final de la serie el próximo 3 de diciembre. La ficción de Netflix, que comenzó su andadura en Antena 3, ha presentado este martes, 30 de noviembre, el segundo volumen de la quinta parte, es decir, los cinco capítulos que mostrarán la resolución a todas las tramas que se quedaron abiertas. Pero si los espectadores pensaban que esta sería la verdadera despedida de la ficción, estaban equivocados. A pesar de que Álex Pina, creador de la banda y sus tramas, había relatado que todavía estaban estudiando un posible spin-off, lo cierto es que las redes sociales de la plataforma estadounidense han anunciado que el universo de la serie se expande con un nuevo proyecto sobre Berlín, personaje interpretado por Pedro Alonso.

"Para algunos robar no es solo un trabajo, es una cuestión de libertad y rebeldía. Es una obra de arte, es una tradición. El universo de La casa de papel continúa. Berlín 2023, solo en Netflix", han escrito en las redes sociales de la plataforma junto a un vídeo con algunas imágenes de la serie que termina con el primer plano del personaje que protagonizará el spin-off. Todavía no hay más detalles de esta nueva ficción que llegará dentro de dos años y para hacer más llevadera la espera, los espectadores tienen por delante los últimos episodios de La casa de papel, donde, según los creadores, podrán ver muchas escenas de adrenalina y giros inesperados, pero sin olvidar la parte sentimental. "Está muy equilibrado este final", ha dicho Álex Pina.

"Siempre intentamos ir más allá y ofrecer algo nuevo al espectador. La gran diferencia es que en la primera parte manejábamos la épica de la acción, de lo bélico y en esta parte vamos a lo más emocional de los personajes. Estamos ante un puzzle que se termina por completar", ha relatado Jesús Colmenar, director y productor ejecutivo de La casa de papel en el pase de prensa de la serie. Además, Ursula Corberó, que se despidió de su personaje en la última parte de la temporada, ha confesado que aunque le han pasado ya los capítulos ha preferido no verlos para ser una espectadora más. "Como una fan más es una oportunidad que no podía rechazar. Sé algunas pinceladas del final, pero no sé qué pasa", ha relatado la actriz, que hace unas semanas reveló que si su personaje volviese en un flashback le gustaría que tuviera "mucho baile y mucha fiesta".

La historia de esta esperada última parte arranca en un momento en el que todo son contratiempos para la banda de ladrones. En los cinco últimos capítulos estrenados el pasado septiembre (Cuidado ¡spoilers!), Tokio ha sido abatida por el enemigo, aunque los ha herido a todos con un último ataque sorpresa. En las horas más tensas, Denver, Estocolmo, Manila y el resto del equipo deberán sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, además de intentar salir del Banco de España mientras están rodeados por el ejército. Todo sería más fácil si 'el profesor' lo tuviera controlado, pero tampoco se encuentra en sus mejores momentos. ¿Qué pasará con todos ellos? ¿Tendrán un final feliz?

