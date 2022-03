Los protagonistas de 'La casa de papel' confiesan qué les ha parecido el final: 'Es muy potente'

El desenlace de La casa de papel está cada vez más cerca y con él, la despedida a la serie española más exitosa de Netflix en todo el mundo. Será el próximo 3 de diciembre cuando los últimos cinco episodios estarán disponibles en la plataforma para comprobar si, finalmente, la banda de El Profesor (Álvaro Morte) consigue salir triunfal de el Banco de España o si, por el contrario, son capturados por la policía. Después de que la primera mitad de la quinta temporada sorprendiera con unos capítulos cercanos al cine bélico, la nueva entrega se centrará en el lado más humano de los personajes. A menos de un mes del estreno, han sido los propios actores quiénes han valorado el final de La casa de papel y su veredicto es unánime: "Esta temporada está repleta de una tensión absoluta".

- Las incógnitas que 'La casa de papel' debería resolver en su quinta temporada

"¿Cómo se cierra algo tan grande?", preguntaba Jaime Lorente cuando le planteaban el reto de poner el punto final a La casa de papel. El momento de resolver el misterio está cada vez más cerca y los encargados de dar vida a El Profesor, Helsinki, Berlín o Denver han dado algunas pistas sobre qué verán los fans. "Sabemos que no va a defraudar a los fanáticos de la serie. Sabemos que les va a encantar. Es muy potente lo que se viene", ha avanzado Rodrigo de la Serna, intérprete de Palermo. Por su parte, Darko Peric, más conocido como Helsinki en la ficción, ha confesado: "Cuando leí el capítulo 10 dije: ¿de verdad?"

Un paso más allá ha dado Álvaro Morte, el actor bajo El Profesor, el cerebro de la banda de atracadores: "Yo creo que la gente no se va a poder ir a la cama después de ver cualquier capítulo de estos", ha avisado entre risas. Aunque no ha sido el único que ha advertido sobre la tensión presente en el final de La casa de papel, ya que, Hovik Keuchkerian, Bogotá en la ficción, ha asegurado que no faltará emoción ni intensidad en los últimos episodios. En los que también ha afirmado que habrá lugar para el amor, por lo que, puede que haya más de un momento romántico entre las parejas que han surgido a lo largo de la trama.

Cabe recordar que La casa de papel ha cambiado por completo la vida de sus actores y que muchos de ellos no daban crédito cuando la serie comenzó a tener éxito internacional y fans extranjeros les reconocían. Haré otras cosas, pero como esta… Esto pasa solo una vez en la vida, ha dicho emocionado el actor que da vida a Helsinki. "Ahora entiendo desde dentro porqué es tan potente y por qué ha funcionado tanto", ha reflexionado Belén Cuesta, Manila en la banda.

- 'Vais a flipar': Úrsula Corberó revoluciona a los fans de 'La casa de papel' con esta foto

¡Atención, spoilers! El vídeo de Netflix también ha anunciado novedades respecto al futuro de Tokio, el personaje de Úrsula Corberó. En una imagen de detrás de las cámaras, Álex Pina, el creador de la serie, le pregunta a la actriz que en caso de poder volver en forma de flashback tras su muerte en la pasada entrega, cómo querría que fuera. "Que sea con mucho baile. De fiesta", ha respondido ella. Un deseo que La casa de papel le ha cumplido, tal y como muestra el avance en el que se ve tanto a ella, como al resto de personajes juntos y felices en plena celebración.

Netflix prepara un evento especial para el último estreno de 'La casa de papel'

"El 30 de noviembre en Madrid la banda se reúne por última vez", ha anunciado la plataforma antes de invitar a todos los seguidores de La casa de papel a una reunión especial para despedir la serie y en el que estarán presentes los protagonistas. Anunciado como "el mayor evento del año", Netflix ha explicado que próximamente se dará más información sobre cómo poder conseguir las entradas.

- El 'efecto Tokio' de Úrsula Corberó llega hasta Rihanna y Demi Lovato

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.