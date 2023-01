Kylie Jenner muestra por primera vez el rostro de su hijo con Travis Scott y revela su nuevo nombre

Kylie Jenner y Travis Scott vuelven a ser el centro de atención. Después de 11 meses en los que ha imperado el misterio, por fin han desvelado el nombre de su hijo menor: Aire. Una revelación que ha causado una gran sensación en su comunidad de seguidores y también entre sus hermanas y amigas que han acudido en masa a la sección de comentarios de la publicación de la empresaria para compartir su entusiasmo. “Te amo Aire Webster”, escribió Kris Jenner; "¡¡¡El rey!!! ¡¡¡¡¡Rey joven!!!!! , dijo Khloe Kardashian. Otras celebridades también compartieron mensajes de amor.“Es tan guapo ”, escribió Chloe Bailey en los comentarios. "Aire ángel”, dijo Hailey Bieber.

¡Es toda una princesa! La increíble carroza 'Cenicienta' de Stormi, la hija de Kylie Jenner

VER GALERÍA

Así mismo, ha mostrado algunas fotografías inéditas del pequeño, que guarda un gran parecido físico con su hermana Stormie (4), jugando, comiendo chocolate y divirtiéndose con su progenitora. Cabe recordar que al nacer el bebé fue llamado Wolf (Lobo), pero unas semanas después la influencer anunciaba que habían decido cambiarle el nombre porque no iba acorde con su personalidad. "Para su información, EL NOMBRE DE NUESTRO HIJO YA NO ES WOLF. Simplemente no sentíamos que era él. Sólo quería compartirlo porque sigo viendo Wolf por todas partes".

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Stormi, la hija de Kylie Jenner, le dice a su mamá lo mucho que la quiere ¡en español!

La discreta vida personal de Kylie Jenner

Aunque todo lo referido a las hermanas Kardashian es más que mediático, la menor del clan suele ser muy discreta en lo referido a su vida familiar. Kylie mantuvo gran parte de su segundo embarazo en secreto y publicó por primera vez la noticia de que había dado a luz en Instagram en febrero del año pasado con un retrato en blanco y negro de su primogénita Stormi agarrando la muñeca de su hermanito recién nacido, un corazón azul, y la fecha ‘2/2/22’.Fue una vez que dió a luz, cuando enseñó imágenes de su tripita en sus perfiles sociales y un video familiar titulado "To Our Son" en su canal de YouTube, en el que se reflejan los instántes previos al nacimiento del niño.

VER GALERÍA

De la misma manera, no ha confirmado ni desmentido su segunda ruptura con el padre de sus hijos. A principios de año, fuentes cercanas a la modelo aseguraban a Us Weekly que ella y el rapero habían tomado caminos distintos después de haber retomado su relación hace tres años. Aunque no han trascendido los motivos exactos de su separación, sí que se ha podido conocer que se ha producido en términos amistosos por el bien de los pequeños. “Esto ha sucedido muchas veces antes, se sabe que son una pareja intermitente, pero siempre siguen siendo amigos y excelentes padres”.

Kylie Jenner se sincera sobre por qué llevó en secreto su embarazo