¡El chico del momento! Timothée Chalamet reaparece tras los rumores que le relacionan con Kylie Jenner

Timothée Chalamet se ha convertido en uno de los chicos del momento. Ha conseguido hacerse un hueco en Hollywood gracias a sus trabajos como actor, sin embargo, en las últimas semanas ha acaparado titulares por otro motivo bien distinto: su supuesto romance con Kylie Jenner. Aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la noticia ni hay fotos de ellos juntos, lo cierto es que los rumores cada vez son más fuertes.

El actor de Call Me by Your Name ha reaparecido ante las cámaras en el CinemaCon de Las Vegas, donde ha promocionado la segunda parte de la película Dune junto a su compañera de reparto, la cantante y actriz Zendaya. Especialmente sonriente y divertido, Timothée causó sensación a su llegada al The Colosseum del Hotel Caesars Palace, donde tuvo lugar el estreno.

Su estilismo también llamó la atención. El intérprete actor franco-estadounidense, de 27 años, lució un chaleco de piel de color negro que combinó con unos pantalones con rodilleras, camiseta de manga corta de color blanco y botas de cuero. Además, presumió de atractivo con su pelo largo y revuelto.

El protagonista de Wonka ha visto cómo su nombre ha saltado al mundo celebrity al saberse que podría haber empezado una relación con la hermana pequeña de Kim Kardashian. El misterio sigue rodeando a Timothée y Kylie, pero todo parece indicar que llevan viéndose un tiempo. Una fuente cercana a la empresaria ha confirmado a la revista People que se están conociendo y que, por el momento, parece que no van en serio. "Kylie se está divirtiendo. Después de años de idas y venidas con Travis, solo quiere tener una cita sin presión", asegura haciendo referencia a Travis Scott, el padre de sus dos hijos.

El actor y la influencer se conocieron en un evento a principios de este año y, desde entonces, han seguido manteniendo el contacto. "Tienen mucho de lo que hablar", afirma la citada fuente, añadiendo que Chalamet "es divertido y encantador". Además, en su familia están contentos con que por fin se haya animado a rehacer su vida. "Todos quieren que Kylie siga adelante. Están felices y apoyan las citas de Kylie", asegura.

Hay que recordar que a principios del pasado mes de enero supimos que la pequeña del clan Kardashian había decidió romper con Travis Scott. La modelo y el rapero tienen dos hijos: Stormi, de cinco años, y el pequeño Aire, que vino al mundo el 2 de febrero de 2022. Gracias a Timothée Chalamet podría haber recuperado la ilusión, aunque el tiempo dirá en qué queda esta relación de la que todo el mundo habla.