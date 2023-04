Zendaya sorprende con un conjunto 'sartorial' con un sensual escote en la espalda

Se ha convertido en una de las actrices del momento y, gracias a sus apariciones en la alfombra roja, en todo un icono de estilo. Por eso no sorprende que, cada vez que Zendaya aparece en cualquier evento, sus looks sean muy comentados. Si este fin de semana sorprendía en Coachella, como la invitada especial en la actuación de Labrinth, con un minivestido encorsetado en color rosa, al más puro estilo Barbiecore, hace solo unas horas deslumbraba con un look de corte masculino en la presentación del tráiler oficial de la segunda parte de Dune.

La actriz, que comparte protagonismo con Timothée Chalamet, acudió al CinemaCon de Las Vegas para presentar el trailer oficial de la segunda parte de Dune. Allí explicaron, junto a Denis Villeneuve, director de la cinta, que en esta nueva entrega la historia se pone mucho más interesante. "La primera parte es más una película contemplativa. La segunda parte es una película de guerra épica y llena de acción", apuntaba el director. Una presentación en la que Zendaya volvió a derrochar estilo.

La protagonista de Euphoria eligió un conjunto de Louis Vuitton, firma de la que es embajadora desde hace solo unos días. Se trataba de un dos piezas de corte masculino muy favorecedor y sensual. Estaba compuesto por un chaleco sartorial cruzado, con escote halter, que dejaba totalmente al descubierto su espalda. Lo combinó con una pantalón recto y ancho, lleno de movimiento. Es un look que vimos sobre la pasarela durante la Semana de la Moda de París cuando la firma presentó su colección Otoño/Invierno 2023-2024. Aunque desde Louis Vuitton proponían combinarlo con calzado oscuro para dar un toque más invernal al conjunto, Zendaya prefirió completarlo con uno de los calzados que más controversias genera: unos zapatos blancos.

Un look perfecto para chicas con pocas curvas

Ya sabemos que la ropa que llevemos puede jugar a favor de nuestra figura si elegimos correctamente las prendas. Y es que, dependiendo del escote, el corte o su longitud es posible potenciar ciertos atributos. El look que lleva Zendaya, por ejemplo, es perfecto para chicas altas y más bien rectas que, sin necesidad de renunciar a la comodidad, quieren potenciar sus curvas. Analicemos por qué.

Una de las cualidades de este chaleco con escote halter es que favorece especialmente a chicas altas, esbeltas y sin mucho pecho, ya que visualmente ayuda a generar más sensación de volumen en esta zona. Además, gracias a la tira lateral que incorpora esta prenda en la cintura, afina esta zona del cuerpo y es que, aunque no llega a ceñirla, visualmente la afina, creando una sensación de mayor diferencia de volumen entre esta y la cadera. Por último, los pantalones anchos y con movimiento, aportan volumen a la silueta sin dejar de estilizarla.

