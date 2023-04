Zendaya canta por sorpresa en Coachella y estrena un nuevo estilo 'Barbiecore'

Ahora mismo es una de las actrices del momento, convertida también en icono de estilo gracias a sus espectaculares apariciones sobre la alfombra roja. Pero mucho antes de que Zendaya consolidase su carrera con éxitos como Euphoria o Dune, la intérprete de 26 años también fue una estrella de la música, algo que demostró durante sus iniciones en Disney a través de la serie Shake It Up (2010). "Me alejé de la música hace bastante tiempo por diversas razones, pero aún me encanta", confesaba ayer después de sorprender a sus fans durante un momento épico vivido en Coachella: tras más de siete años, volvió a subirse al escenario para cantar.

Loading the player...

La actriz viajó desde Londres, ciudad en la que ahora reside junto a Tom Holland, hasta California para darle una sorpresa a quienes asistieron a la penúltima jornada de conciertos del festival, que llega hoy a su fin. Junto a Sia y Maddie Ziegler, fue la invitada especial en la actuación de Labrinth, con quien interpretó dos de los temas que forman la banda sonora de Euphoria: I’m Tired y All of Us. Canciones que grabó junto al británico hace años, pero que hasta ahora nunca había cantado en directo.

.

- Zendaya suma un éxito más a su carrera con un nuevo proyecto relacionado con la moda

"No puedo expresar lo agradecida que me siento por esta noche tan mágica. Gracias a mi hermano Labrinth por invitarme y ofrecerme el espacio más bonito y seguro para regresar al escenario", comentaba la actriz en redes sociales tras finalizar el concierto. "Tampoco puedo agradecer al público lo suficiente por el amor que me han dado, hicieron que todos mis nervios desapareciesen", afirmaba, añadiendo que los gritos eran tan ensordecedores que apenas podía escucharse a sí misma cantar.

- Zendaya reacciona a la renuncia de su estilista: 'Pensé que tomábamos decisiones juntos'

Un look totalmente renovado

Además de la sorpresa que supuso este breve regreso a la música, también llamó sin duda la atención el rompedor estilismo que escogió para la ocasión. Apostó por un minivestido encorsetado en color rosa, al más puro estilo Barbiecore, que combinó debajo con una camiseta básica blanca de tirantes.

- Zendaya sube al podium de los mejor pagados de la tele: cobra un millón por cada capítulo de 'Euphoria'

Una pieza que acompañó con unas altísimas botas de tacón acordonadas, por encima de la rodilla y en cuero negro. Una estética con cierto toque roquero, que guarda cierta similitud con el estilo que otras cantantes de la generación Z están popularizando sobre el escenario, como Olivia Rodrigo o Aitana. Tampoco pasó inadvertido el postizo que utilizó Zendaya, convirtiendo su reciente corte bob en una melena leonada muy acorde con su look.