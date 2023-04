¿Por qué estas imágenes de Sydney Sweeney y Glen Powell están siendo tan comentadas? Sus miradas y gestos cómplices han provocado que muchos se pregunten si entre ellos ha surgido algo más que una amistad tras el rodaje de 'Anyone But You'

¡Que tiemble Hollywood! Los fans de Sydney Sweeney están totalmente enloquecidos tras las últimas imágenes que ha protagonizado. La actriz estadounidense, de 25 años, ha presentado en el CinemaCon de Las Vegas su nueva película, Anyone But You, en la que comparte pantalla con Glen Powell. La protagonista de Euphoria, de 25 años, y el actor de Top Gun: Maverick, de 34, se han mostrado muy cómplices, compartiendo risas, miradas y gestos que han hecho saltar todas las alarmas.

Lo cierto es que esta información surgió hace meses, cuando los actores estaban en pleno rodaje. Sydney y Glen tienen varias escenas románticas en la película y quedó demostrado que congeniaron muy bien desde el principio. De hecho, muchos de sus seguidores ya empezaron a preguntarse si su historia en la ficción podría terminar haciéndose realidad.

Ahora que han estrenado Anyone But You los rumores no han hecho más que aumentar. Tal y como puede verse en las imágenes, los intérpretes estadounidenses derrocharon complicidad ante los fotógrafos. Flashes por aquí, flashes por allá... Se convirtieron en el centro de todas las miradas a su llegada al The Colosseum del Hotel Caesars Palace, donde posaron muy simpáticos y divertidos.

- Las horas de estudio de Sydney Sweeney para ser parte del universo Marvel

Eso sí, lo que más ha llamado la atención ha sido la forma en la que Sydney Sweeney miraba a su compañero de reparto. Parecía que la intérprete estadounidense solo tenía ojos para él y las cámaras captaron estos instantes que... ¿significarán algo más?

Muchos de sus fans creen que hacen muy buena pareja y están deseando que los actores digan si están juntos o no, sin embargo, hay otros que opinan que se trata de una estrategia para promocionar su nuevo proyecto. Al tratarse de una película romántica, el efecto que podría tener entre el público podría ser aún mayor si demuestran esta buena sintonía fuera de cámaras.

Para su gran día en el CinemaCon de Las Vegas, la protagonista de The White Lotus se decantó por un llamativo mono de tul de color rosa con escote palabra de honor y pantalones anchos, que combinó con unos zapatos de brillantes semitransparentes. Además, lució un maquillaje muy natural y favorecedor y su característica melena rubia con flequillo y ondas muy suaves. Por su parte, Glen presumió de actractivo con un polo gris de manga corta y pantalones a juego.

- La emoción de Sydney Sweeney al hablar con su madre tras su doble nominación a los Emmy

Además de los rumores, hay que mencionar que recientemente se ha sabido que la novia de Powell, Gigi Paris, ha dejado de seguir a Sydney en las redes sociales tras todo lo que se ha publicado. Por el momento, siguen siendo solo especulaciones. De hecho, Gigi viajó al set de rodaje en Sydney para estar con su novio a fines de marzo y volvió a Estados Unidos tras estar dos semanas juntos.

En el caso de Sweeney, hace justo un año se comprometió Jonathan Davino, el empresario hotelero con el que lleva saliendo desde 2018. No sabemos si habrá cancelado sus planes de boda o no, pero no han trascendido más detalles al respecto.