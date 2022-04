Las horas de estudio de Sydney Sweeney para ser parte del universo Marvel

Sydney Sweeney está a punto de adentrarse en una de los proyectos más importantes de su carrera profesional. Tras saltar a la fama con su papel de Cassie en el drama juvenil Euphoria, la actriz se prepara para ser una integrante más del universo Marvel. Tras anunciar en sus perfiles sociales su fichaje para la próxima película de la factoría de ficción, Madame Web, donde compartirá cártel con Dakota Johnson, la intérprete ha confesado durante su última entrevista con la revista Variety que el proceso de aprendizaje de su nuevo personaje ha sido de todo menos sencillo. La razón es que ha supuesto un gran trabajo de inmersión para conocer en profundidad las complejas tramas entre superhéroes. "He tenido que encargar un montón de cómics porque hay mucho que aprender", ha declarado la también protagonista de The White Lotus.

VER GALERÍA

El cambio de look exprés de Sydney Sweeney que tiene a sus fans confundidos

Al mismo tiempo ha explicado la importancia que tiene para ella este proyecto y es que no puede encontrarse más ilusionada, pues más allá de la trascendencia en su trayectoria como actriz, entrar en el mundo Marvel es todo un guiño a su niñez. "He crecido viendo las películas, he estado inmersa en todo este mundo durante toda mi vida, así que poder formar parte de eso es algo increíble", ha asegurado la actriz de 24 años. Sin embargo, ha querido ser discreta a la hora de revelar más datos sobre el personaje al que dará vida y que es uno de los mayores misterios de ese proyecto. De lo que no cabe duda es que será una auténtica sorpresa para los espectadores, pues es un giro radical a lo que ha estado haciendo hasta el momento.

Zendaya y Tom Holland protagonistas de la última historia de amor en Hollywood

VER GALERÍA

La joven se ha convertido en la segunda intérprete femenina de Euphoria que logra un papel dentro de este mundo de cómics y ficción, ya que en el año 2017, su compañera de reparto Zendaya debutaba en la gran pantalla con Marvel, concretamente en la saga Spiderman, donde daba vida a la nueva MJ. Un trabajo que no solo le ha reportado reconocimiento como actriz, sino que también le permitió conocer al que actualmente es pareja, Tom Holland. Lo que no cabe duda es que la ex chica Disney será un buen referente y consejera para Sydney Sweeney en esta nueva aventura.

VER GALERÍA

Con respecto a su vida personal, la actriz también se encuentra viviendo un momento muy dulce, pues tras vivir durante cuatro años un discreto romance con el empresario Jonathan Davino, la pareja ha decidido construir un futuro juntos y el pasado mes de marzo anunciaron que se habían comprometido, por lo que pasarán por el altar en un futuro muy cercano. Un amor que quiere mantenerse fuera de las cámaras, ya que su futuro esposo, de 37 años y propietario de una popular cadena de restaurantes, prefiere mantenerse al margen del mundo del espectáculo y ni siquiera cuenta con perfiles sociales.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.