Tom Holland y Zendaya apostaron por su relación a pesar de los consejos de su productora

Zendaya y Tom Holland forman una de las nuevas parejas de Hollywood del 2021. Un romance que se confirmaba tras muchos rumores y varios años de amistad y que se ha consolidado en el rodaje de Spiderman: sin camino a casa. Ahora que los actores ya han confirmado su relación y pese a que ellos mismos han confesado cuánto les desagrada estar demasiado expuestos, cada vez son más los detalles que se conocen en cuanto a cómo se forjó su historia de amor. Precisamente, Amy Pascal, la productora de las películas del superhéroe, se ha sincerado y ha contado que aconsejó a los actores que no comenzaran una relación fuera de la ficción, tal y como ella misma ha reconocido en una entrevista para el diario New York Times.

VER GALERÍA

- ¿Qué admira Zendaya de Tom Holland? La actriz presume de novio tras confirmarse su relación

No es ninguna novedad que los actores trasladen sus romances más allá de la gran pantalla, algo que ha ocurrido con ejemplos como Brad Pitt y Angelina Jolie, Penélope Cruz y Javier Bardem, Blake Lively y Ryan Reynolds y, más recientemente, con Zendaya y Tom Holland. Una relacion que no comenzó sin dificultades, la primera de ellas desde el propio set de rodaje. Así lo ha confesado Amy Pascal, que ha admitido que llegó a persuadir a los intérpretes para que no estuvieran juntos: "Llevé a Tom y Zendaya a un lado, separados, cuando les elegimos para la primera película y les di una charla: 'No lo hagáis, simplemente no lo hagáis. Intentad no hacerlo'", ha explicado la productora. Consejos que la pareja de actores desoyó por completo.

- Zendaya cumple 25 años y Tom Holland le felicita al más puro estilo 'Spiderman'

VER GALERÍA

La historia se repite: Andrew Garfield y Emma Stone ya se enamoraron en 'Spiderman'

Además y como anécdota, Amy Pascal ha contado en la citada entrevista que no es la primera vez que le ocurre algo similar y que en 2014 recomendó lo mismo a otra pareja: Andrew Garfield y Emma Stone, los coprotagonistas de The amazing Spiderman. "Di el mismo consejo a Andrew y Emma. Puede complicar las cosas, ¿sabes? Y todos me han ignorado", ha relatado entre bromas la responsable de la saga.

En el caso de Andrew Garfield y Emma Stone la noticia de su noviazgo se hizo pública en 2012, cuando en la alfombra roja de los Premios Nickelodeon Choice Awards se presentaron juntos como pareja oficial aunque habrían empezado a salir en 2011. Una historia de amor que duró cuatro años y que terminó en 2015 por incompatibilidad de agendas, tal y como ellos mismos explicaron. Cabe destacar que, aunque fue menos duradera, Tobey Maguire y Kirsten Dunst también habrían compartido más que una amistad durante algunos meses después de rodar en 2002 Spider-Man.

- El estilo arácnido (y viral) de Zendaya como novia de Spider-Man

- El Rubius da el salto a Hollywood: participa en la nueva película de Tom Holland

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.