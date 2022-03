Tom Holland y Zendaya confirman su amor y explican por qué no querían hacerlo público

El mundo entero conoce ya al Spider-Man de Tom Holland y a la MJ de Zendaya, dos jóvenes veinteañeros que han conseguido ganarse al público de Marvel con sus interpretaciones de dos de los personajes más representados del mundo de los cómics. Desde que se estrenara la primera película, los rumores de que existía algo entre ellos habían corrido como la pólvora, pero ambos mantuvieron relaciones con otras personas antes de que la especulación se convirtiera en realidad. Hace solo unos meses se publicaron las primeras -y únicas- fotografías de la pareja fuera de una alfombra roja o un rodaje. Aparecían riendo y dándose un beso en el interior de un coche, por lo que los medios y todos sus seguidores dieron por confirmado el romance entre ellos. Ninguno de los dos se había pronunciado, aunque los halagos y comentarios cariñosos del intérprete británico siempre fueron públicos y últimamente se han hecho más frecuentes. Ahora, el Peter Parker de carne y hueso ha hablado por primera vez de la situación que han vivido y de cómo es difícil enamorarse cuando tu vida privada puede verla el resto del universo en cualquier momento.

"Uno de los aspectos negativos de nuestra fama es que la privacidad no está ya bajo nuestro control, un momento que crees que va a ser entre dos personas que se quieren mucho ahora se comparte con todo el mundo", ha asegurado Tom, de 25 años, en una entrevista con la versión estadounidense de GQ, haciendo referencia a ese momento en el que se besaban en un coche. "Siempre he insistido en mantener mi vida privada para mí, porque ya comparto muchísimo. Nos sentimos como si nos hubieran robado nuestra privacidad, no es tanto si estábamos preparados o no, simplemente es que no queríamos", ha insistido el actor, incluyendo a Zendaya en sus declaraciones.

La propia Zendaya, protagonista de la exitosa serie Euphoria, también comentaba a la revista que fue "confuso e invasivo" que se viera públicamente aquel momento que tenía que haber sido compartido solo por dos personas. "El sentimiento que compartimos es que cuando quieres a alguien y te preocupas por él, algunos momentos o cosas te gustaría que fueran solo vuestras", explicó ella. Durante la entrevista, Tom asegura que su coprotagonista en Spider-Man, que pronto lanzará una nueva secuela, No way home, ha sido "fundamental" en su vida. Según People, ya en julio de 2017 una fuente aseguró que habían empezado a verse mientras rodaban, aunque querían mantenerlo en privado, pero ya se habían ido de vacaciones y estaban pasando mucho tiempo juntos.

Desde que se publicaran las fotografías, Tom ha publicado ya varias veces imágenes de Zendaya en premieres o alfombras rojas a las que la joven actriz, de 25 años, ha ido en solitario. Una de las más tiernas fue cuando la felicitó por su premio en los "Oscars de la moda" o por su cumpleaños, cuando la llamó "mi MJ". El romance entre ellos se suma así a la lista, ya que parece que el papel del hombre araña tiene este encanto en sus protagonistas: Tobey McGuire y Kristen Dunst mantuvieron una relación en 2001, cuando protagonizaron la primera de las ediciones de este superhéroe, aunque rompieron antes de que empezara a rodarse la segunda en 2004; por su parte, Andrew Garfield y Emma Stone comenzaron en 2011 mientras trabajaban en The Amazing Spider-Man y su noviazgo duró hasta 2015, después de que se estrenara la secuela.

