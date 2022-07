La emoción de Sydney Sweeney, de 24 años, al hablar con su madre tras su doble nominación a los Emmy

Loading the player...

Con solo 24 años, Sydney Sweeney está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Tras un año fantástico en lo profesional y en lo personal, la artista ha conocido esta semana que opta a dos galardones en los premios Emmy, que se celebrarán el próximo mes de septiembre. Todo un hito para ella, que no había recibido nunca la atención de estos galardones. Podría llevarse el de mejor actriz secundaria de serie dramática por su interpretación en Euphoria, pero también la de de mejor actriz de reparto en una miniserie por The White Lotus. En cada una de las ficciones de HBO, muy alabadas por la crítica, interpreta papeles muy diferentes, por lo que no sería de extrañar que se llevara los dos. La emoción la ha invadido al conocer la noticia, y hemos podido ver a la intérprete profundamente emocionada al hablarlo con su madre, a la que ha agradecido expresamente su apoyo. No te pierdas el vídeo, ¡dale al play!

