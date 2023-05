Harry Styles, ¿cautivado por la belleza de la modelo Candice Swanepoel?

En los últimos meses, la vida sentimental de Harry Styles no ha dejado de acaparar titulares. Día sí y día también, el artista británico, de 29 años, se convierte en noticia por sus supuestas conquistas, aunque muchas de ellas no han llegado a confirmarse. La última mujer con la que ha sido relacionado el intérprete de As it was es nada más y nada menos que Candice Swanepoel. Según apuntan diversos medios, Harry estaría interesado en la espectacular modelo sudafricana, de 34 años.

Una fuente cercana ha asegurado al periódico británico The Sun que: "Candice es uno de los ángeles más exitosos de Victoria's Secret y Harry sería un hombre afortunado si lograra conquistarla". Ni el cantante ni la modelo se han pronunciado al respecto, por lo que, por el momento son solo eso, rumores. Habrá que esperar para ver si la relación que ha surgido entre ellos se queda en un simple acercamiento o si termina convirtiéndose en algo más.

Esta información ha surgido semanas después del revuelo mediático que provocaron Harry Styles y Emily Ratajkowski. Su beso en Tokio se hizo viral y, desde entonces, se ha hablado mucho de su posible romance. Hay que recordar que a finales del año pasado el que fuera miembro del grupo One Direction rompió con la actriz Olivia Wilde, quien mantenía una relación de amistad con Ratajkowski.

Por su parte, Candice se convirtió en noticia en marzo de 2022 tras publicar ¡HOLA! sus imágenes más románticas y cariñosas con el modelo y actor español Andrés Velencoso. Previamente, la supermodelo sudafricana mantuvo una consolidada relación con el modelo brasileño Hermann Nicoli.

Fruto de su amor nacieron sus dos hijos: Anaça, que vino al mundo el 5 de octubre de 2016, y Ariel, que nació el 19 de junio de 2018. Tras diez años juntos, la pareja se comprometió en 2015, pero su boda nunca llegó a celebrarse. En 2019, se hizo público que habían decidido poner punto y final a su romance.

¿El séptimo ángel de Victoria's Secret?

Los rumores que relacionan a Harry Styles con Candice Swanepoel resultan de lo más curiosos, ya que si finalmente terminaran juntos, sería el séptimo ángel de Victoria's Secret con el que sale el cantante. Años atrás, el intérprere británico fue relacionado con las modelos Kendall Jenner y Cara Delevingne, además de Sara Sampaio, Georgia Fowler y Nadine Leopold. Se dice que Harry y Candice se conocieron por primera vez en 2017, cuando Styles formó parte del desfile de Victoria's Secret que se celebró en Shanghái (China).