Ups... Olivia Wilde y Harry Styles salen del mismo gimnasio ¡con minutos de diferencia! La actriz y el cantante rompieron su relación hace meses, pero parece que no tienen problema en coincidir

A pesar de todo lo que se ha publicado, parece que Olivia Wilde y Harry Styles han terminado su relación de manera cordial. ¿Por qué lo decimos? Porque la actriz y directora estadounidense, de 39 años, y el cantante británico, de 29, siguen yendo al mismo gimnasio. Esta semana, los dos artistas han sido fotografiados saliendo del local que tiene la entrenadora de las celebrities, Tracy Anderson, en Los Ángeles, y las imágenes han sorprendido mucho ya que, si no quisieran encontrarse, alguno de los dos habría cambiado de gimnasio, ¿no crees?

La actriz abandonó el centro después de haber hecho su rutina de ejercicios. Olivia presumió de figura y abdominales de acero con un conjunto negro de top y leggings, sudadera blanca anudada a la cintura y zapatillas de color azul y amarillo. Además, llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta, gafas de sol y una botella de agua en la mano. Por su parte, Harry llevaba pantalones azules, camiseta blanca de manga corta y zapatillas. Completó su look con unas gafas negras y una bolsa marrón al hombro.

Lo cierto es que Wilde no ha faltado a su cita con el deporte en estas últimas semanas, pero es la primera vez que los fotógrafos captan al que fuera integrante de la banda One Direction. El artista británico ha retomado sus rutinas porque sabe que, debido a su profesión y a sus giras alrededor del mundo, es importante que esté en plena forma.

Por el momento no han trascendido más detalles de este curioso encuentro en el gimnasio de Tracy Anderson. No sabemos si la actriz y el cantante hablaron o no, si cruzaron miradas o tan solo se saludaron cordialmente y cada uno estuvo haciendo sus ejercicios.

Lo que los fans se preguntan ahora es si la relación de Harry Styles y Emily Ratajkowski sigue adelante o no. Desde que vimos aquel apasionado beso en Tokio a finales de marzo, el artista y la modelo no se han dejado ver juntos de nuevo. A la supermodelo la hemos visto totalmente volcada en su hijo Sylvester, de dos años, con el que ha protagonizado unas entrañables imágenes paseando por Nueva York.

Hace unos días, Ratajkowski se encontró en la calle con su ex, el productor Sebastian Bear-McClard, con el que sigue teniendo relación por el bien de su hijo. Emily solicitó el divorcio en septiembre, después de que pasaran por una crisis que no consiguieron superar.