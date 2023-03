Las coincidencias de Emily Ratajkowski y Olivia Wilde en su historia con Harry Styles

La historia va ganando por momentos. Las imágenes de Harry Styles y Emily Ratajkowski besándose apasionadamente en Tokio han dado la vuelta al mundo y poco a poco vamos conociendo más detalles de esta relación que, sin duda alguna, va a dar mucho que hablar. El que fuera miembro de One Direction, de 29 años, mantuvo anteriormente un romance con Olivia Wilde y lo que no sabíamos es que hace solo dos semanas la actriz protagonizó esta foto con Ratajkowski, de 31 años.

VER GALERÍA

Sí, has leído bien. El pasado y el presente del cantante se fotografiaron en una de las fiestas que se celebraron después de los Oscar, el pasado 12 de marzo. Es cierto que no posaron solas, ya que en la imagen aparece también la modelo británica Adwoa Aboah, sin embargo, resulta curioso que las dos disfrutaran juntas de la fiesta. ¿Coincidencia? ¿Caprichos del destino?

Las tres aparecen en uno de los sofás del Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas que se encuentra en Beverly Hills. Emily está sentada junto a Adwoa, mientras que a su derecha vemos a Olivia posando ante la cámara. El fotógrafo las captó en el momento justo, mientras charlaban durante la fiesta. Quién sabe de qué estarían hablando...

- El ‘annus horribilis’ de Olivia Wilde: así se gestó un 2022 amargo en lo laboral y en lo personal

VER GALERÍA

Sus seguidores están como locos con este nuevo romance del mundo celebrity y, rebuscando en estos últimos meses, ha visto la luz un vídeo precisamente de un concierto de Harry en el que puede verse a Ratajkowski y Wilde en las gradas ¡juntas! En junio de 2022, el cantante llegó a París con su gira 'Love On Tour' y ni la modelo ni la actriz quisieron perdérselo. Como dos fans más, las vimos cantando y bailando algunas de las canciones más conocidas de Styles. Curioso, ¿no?

Según han publicado varios medios británicos, no era la primera vez que la modelo acudía a un show de él. Anteriormente ya había mostrado lo mucho que le gusta su música acudiendo a otros conciertos con su exmarido, Sebastian Bear-McClard, con el que tiene un hijo de dos años llamado Sylvester Apollo.

- Las claves del éxito de Harry Styles, una superestrella siempre dispuesta a sorprender

VER GALERÍA

Los apasionados besos de Harry y Emily demuestran que entre ellos ha surgido algo más que una amistad. Una fuente cercana a la pareja ha asegurado a la revista People que ya se conocían y que: "Son amigos desde hace tiempo". La citada fuente añade que la modelo se lleva bien con Olivia Wilde, cuya relación con el cantante de As It Was terminó en noviembre. El artista británico ha estado en Tokio con su gira 'Love On Tour' y, después de una semanas de descanso, retomará sus conciertos en Dinamarca el próximo mes de mayo. ¿Le acompañará su nueva conquista?