Emily Ratajkowski se refiere al beso viral con Harry Styles

Un breve vídeo, apenas unos segundos de metraje, en el que se veía un beso dio la vuelta al mundo virtual. Las imágenes de la modelo Emily Ratajkowski con el cantante Harry Styles causaron una auténtica revolución entre los fans de la pareja, a quienes sorprendió esta “pillada” en las calles de Tokio. Las especulaciones no tardaron, más al recordar las informaciones acerca de que Harry estaba conociendo a alguien. ¿Es Emily la afortunada? Ninguno de los dos se pronunció a pesar de que los comentarios se multiplicaron, aunque ahora la modelo sí ha comentado lo ocurrido en unas recientes declaraciones, en las que además habla sobre su relación con Olivia Wilde, expareja de Styles.

“Me siento mal por Olivia” apunta, explicando en declaraciones a Vogue que, a pesar de que diversas fuentes han asegurado que habría cierta tensión entre ambas a raiz de lo sucedido, el enfrentamiento no es real. La modelo evita definir su relación con el excomponente de One Direction aunque sí que comenta que después de haberse separado, está en otra etapa de su vida. “Solo soy una persona que he ido de una relación de tres años a otra de cuatro, así que esta es la primera vez en mucho tiempo que estoy en una etapa de tener citas”. Asegura que no comprende por qué interesa esa parte de su vida y que actualmente sus esfuerzos se centran en su hijo y su trabajo.

Emily Ratajkowski, de 31 años, y Harry Styles, de 29, fueron captados en Tokio, donde el artista tenía uno de sus conciertos. Las imágenes no tardaron en convertirse en un fenómeno viral pues hasta entonces, aunque habían coincidido (la maniquí acudió con Olivia Wilde a algún concierto del intérprete), nunca se les había visto en actitud cariñosa. El pasado mes de septiembre, Ratajkowski anunció su separación de Sebastian Bear-McClard, padre de su hijo Sylvester, de dos años, junto al que estuvo unos cuatro años. Estuvo viendo luego con el cómico Pete Davidson, pero su noviazgo no cuajó y en febrero tomaron caminos separados.

Styles por su parte rompió a finales de 2022 con Olivia Wilde, con quien estuvo unos dos años. Empezaron a salir durante el rodaje de la cinta Don’t Worry Darling, dirigida por Olivia y protagonizada por Styles. Este proyecto fue objeto de una intensa polémica no solo por este romance (Wilde acababa de anunciar el fin de su matrimonio con Jason Sudeikis, padre de sus dos hijos, cuando empezó a salir con Styles), sino por la supuesta mala relación de los protagonistas con la actriz.