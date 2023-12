Taylor Swift responde a un loco rumor sobre su vida: ¡su boda con Joe Alwin!

Es una de las intérpretes de mayor fama mundial así que su vida, especialmente la sentimental, está en el punto de mira. Taylor Swift tiene una de las trayectorias artísticas más espectaculares de la música y se ha convertido, por derecho, en una de las estrellas más poderosas. La cantante ha protagonizado una impresionante gira mundial de conciertos, que llegará a España el próximo año, en la que ha demostrado el poder del fenómeno fan que la rodea. No solo eso sino que sus conciertos han sido escenario de su nueva relación con el deportista Travis Kelce, con quien ha recuperado la ilusión. No obstante el pasado amoroso de Taylor ha regresado en forma de noticia, inesperada sin duda y que ha generado un intenso revuelo.

En una publicación se afirmaba que Taylor se había casado con Joe Alwyn en 2021 en el Reino Unido, aunque la unión no se había terminado de legalizar. Aunque la pareja estuvo saliendo durante seis años (su ruptura se conoció a principios de este 2023), nunca se había hablado de un posible enlace. Esta información ha hecho que el equipo de Taylor salga al paso y envíe un mensaje al respecto. “Ya es suficiente con las mentiras acerca de Taylor. Nunca hubo una ceremonia de matrimonio de ningún tipo” señala el mensaje. Explica además que este tipo de informaciones dañan a las personas implicadas. Más tarde la publicación pidió disculpas por la noticia.

Seis años de discreta relación

La ruptura de Taylor y Joe causó una auténtica sorpresa pues la pareja llevaba seis años de tranquilo y discreto noviazgo. Su separación, según indicaron en aquellos momentos diversas fuentes, fue amistosa y “nada traumática”. La ruptura sucedió en medio de la gira The Eras Tour, que ha llevado a la artista a conciertos por todo Estados Unidos en los últimos meses. Se dijo entonces que el motivo por el que Joe Alwyn no había acudido a ninguno de los últimos conciertos de la cantante era precisamente que ya no atravesaban un buen momento personal.

Como ya ha hecho con otras parejas, la artista parece que dedicó algunas canciones a su relación con Alwyn. Una de ellas es Midnights, que abre el disco, Lavender Haze, y sobre la que la artista decía: “Como en mi relación durante seis años, hemos tenido que esquivar rumores raros, cosas de la prensa rosa y simplemente lo ignoramos. Esta canción trata del acto de ignorar esas cosas para proteger las verdaderas”. La pareja siempre trató de vivir su amor con discreción, a pesar de los rumores y especulaciones a los que tuvo que hacer frente. Otro de los temas que se especuló que estaban dirigidos a Alwyn fue You're Losing Me, una canción inédita que grabó durante el proceso de composición de Midnights, pero que no publicó oficialmente. Ha visto ahora la luz y los seguidores aseguran que podría estar dirigida al actor. Dice cosas como “me estás perdiendo” y “arriesga algo, haz algo”. Unas frases que se han visto como un mensaje directo al intérprete de La favorita.

Taylor atraviesa actualmente una etapa dulce pues a sus continuos récords en relación con su música se une su amor con Kelce. Desde que confirmaron su amor el pasado mes de septiembre, Taylor, de 33 años, y Travis, de 34, no han vuelto a separarse. Taylor se ha convertido en la fan número uno de Travis, asistiendo a numerosos partidos en los que le ha aplaudido, vitoreado... incluso la hemos visto saltando de alegría, cantando, haciendo fotos. Él por su parte ha correspondido a estas atenciones acudiendo a los estadios que llena la cantante y bailando al ritmo de sus canciones.