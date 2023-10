Las polémicas de Taylor Swift: de su enfrentamiento con Kanye West a su enemistad con Katy Perry

Cuando Taylor Swift irrumpió por primera vez en la escena musical, allá por 2006, era una dulce adolescente cargada de sueños. Pero a medida que su fama fue creciendo y llegó a convertirse en una de las artistas más condecoradas de todos los tiempos, también lo hicieron las polémicas que la rodeaban o... ¿es que alguien ha podido olvidar su enfrentamiento con Kanye West en los premios VMA de 2009 o su pelea con Katy Perry cuando ambas intentaron sabotearse mutuamente?

Además de las peleas que Taylor ha tenido con otros artistas, la cantante también se ha enfrentado a numerosas batallas por los derechos de autor dejando a su paso una estela de rencor que no han podido olvidar algunos de los mandamases de la industria musical, empezando por la plataforma líder de streaming de música Spotify, de donde la estrella eliminó toda su música en 2014 al considerar que el pago de royalties por parte de la plataforma no era justo.

Pero para saber qué otras controversias ha protagonizado esta estrella del pop te dejamos aquí una cronología de sus escándalos más sonados a los que esperamos que no haya que añadir más en los próximos años.

Taylor Swift vs Kanye West

Este inolvidable acontecimiento vivirá para siempre en nuestras cabezas sin pagar alquiler. Taylor ganaba el premio a "Mejor Videoclip" en los VMA de 2009 y mientras estaba dando su discurso de agradecimiento, Kanye West irrumpió en el escenario le arrebató el micrófono de la mano y afirmó que Beyoncé debería haber ganado el premio por Single Ladies.

Obviamente, Taylor se quedó estupefacta cuando Kanye saboteó su minuto de gloria y aunque el rapero reconoció al día siguiente su error, el daño ya estaba hecho y aunque posteriormente hicieron las paces, el rapero la llamó "perra" en la canción Famous.

Su agridulce amistad con Katy Perry

Durante cinco años, de 2008 a 2013, Taylor Swift y Katy Perry mantuvieron una estrecha relación, sin embargo, en 2013 todo salto por los aires cuando algunas de sus bailarinas decidieron marcharse de gira con Katy en lugar de con ella. A su vez la cantante había comenzado a salir con el ex de Perry, John Mayer y la guerra se desató entre ellas. Taylor la calificó de “enemiga directa” y Katy publicó un tweed en el que se decía “cuídense de Regina George con piel de oveja” en referencia a la cantante. Más tarde, las aguas volvieron a su cauce, firmaron la paz y Taylor le pidió a Katy que apareciera en su video musical You Need To Calm Down .

Su cruce de acusaciones con Kim Kardashian

El conflicto entre Taylor Swift y Kim, que por aquel entonces era mujer de Kanye West se desató tras la publicación del ya mencionado tema Famous del rapero, después de que la socialité afirmara que la cantante había escuchado la canción de su marido y le había dado el "ok" para su lanzamiento.

El equipo de Taylor emitió un comunicado diciendo que la artista no escuchó la parte en la que Kanye la llamó "perra". Sin embargo, todo llegó a su fin cuando la llamada telefónica completa se filtró en las redes, demostrando así que Taylor tenía razón desde el principio.

Swift contra su ex Calvin Harris

Cuando los dos cantantes comenzaron a salir, parecía el idilio perfecto, sin embargo, tras 15 meses de amor todo se truncó. Los motivos de la ruptura fueron muchos y variados, desde la diferencia de edad, al precio de la fama e incluso se llegó a rumorear con que Taylor le había engañado con Tom Hiddleston.

Sea como fuere, Calvin maldijo a su ex diciendo que trató de hacerle "quedar mal" y "enterrarlo como Katy Perry", pero al parecer la artista se enfadó cuando se enteró que Harris iba diciendo por ahí que no tenía planeado colaborar musicalmente, lo que toco su orgullo y se vio obligada a revelar que ya habían trabajado juntos y que la mente creativa que se escondía detrás de su famoso tema This Is What You Came For era ella.

Su historial amoroso

Pero además de pelearse con algunos famosos, Taylor también ha salido con algunos rostros conocidos, que lejos de llevarla hasta el altar le han dado más de un quebradero de cabeza.

Taylor ha salido con galanes de Hollywood como Taylor Lautner, Jake Gyllenhall y Tom Hiddleston, también con músicos como Joe Jonas, John Mayer, Harry Styles, y Calvin Harris. Y más recientemente con el actor británico Joe Alwyn y con el cantante Matt Healy, así como con el jugador de fútbol americano Travis Kelce con el que sale actualmente.

Sin embargo, sus rupturas fueron muy sonadas, ya que además de poner punto final a su relación, Taylor les hacia un regalo envenenado en forma de canción, provocando así que todo ellos acabarán explotando. Entre sus temas destaca Never Getting Back Together dedicado Gyllenhall, Style directo al corazón del exvocalista de One Direction o Getaway Car supuestamente dedicada a Tom Hiddleston.

Demanda a un DJ

Taylor llevó a juicio a un DJ de Colorado en 2017, alegando que la "manoseó" en un encuentro en 2013. Tras las acusaciones, David Mueller fue despedido y presentó una demanda por difamación, alegando que lo había despedido injustamente. Taylor contrademandó a Mueller por agresión sexual y acabó ganando el caso y recibió una indemnización de 1 millón de dólares que repartió entre diferentes organizaciones que ayudan a las víctimas de este tipo de abusos.

Taylor abandona Spotify

Como hemos mencionado anteriormente, en 2014, Taylor decidió retirar toda su música de Spotify, debido a los pequeños royalties que ganaba por cada canción, pues le molestaba que su música se ofreciera gratis. Tras este boicot, Swift decidió perdonar a la plataforma y volvió a poner a disposición toda su biblioteca, gracias al éxito de su álbum 1989, que superó los 10 millones de ventas.

Sin embargo, hay quien señala que detrás de esta maniobra había una intención, pues Taylor decidió regresó Spotify el mismo día en el que Katy Perry lanzaba su álbum Witness .

La batalla por recuperar su música

En junio de 2019 el productor musical Scooter Braun se hizo con el sello discográfico Big Machine Records, en cuya compra se incluía el catálogo musical de Taylor Swift. Con el control total de los derechos de la música de la artista, Braun vendió el catálogo musical a un grupo inversor, fuera de su control, lo que provocó que la estrella le calificara de "matón" y "manipulador".

Sin embargo, lejos de darse por vencida, Taylor decidió volver a grabar todos sus álbumes y obtener la propiedad total de ellos. Fearless y Red inmediatamente batieron récords de ventas y de streaming.

La controversia de su tema Shake It Off

El sencillo de Swift de 2013, Shake It Off, fue objeto de una demanda presentada por un par de compositores Sean Hall y Nathan Butler afirmaran que la canción de Taylor plagiaba su canción, Playas Gon' Play que lanzaron en 2001. En 2021, Taylor presentó una solicitud para desestimar la demanda, pero su moción fue denegada. En diciembre de 2022, la demanda se abandonó sin veredicto.

La acusación del líder de Blur

El líder de Blur, Damon Albarn, y Taylor Swif mantuvieron un pequeño encontronazo cuando éste se atrevió a afirmar en el diario Los Angeles Times que la cantante no escribía sus propias canciones. Lejos de quedarse callada la cantante contestaba: “Era una gran admiradora tuya hasta que vi esto. Escribo todas mis canciones. Tu buena interpretación es completamente falsa y muy dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente molesto que intestes desacreditar mi escritura” dijo la cantante en su perfil de Twitter. “PD: Escribí este tweet yo sola en caso de que te lo preguntes" añadía.

Taylor y su critica a TicketMaster

Cuando la cantante puso a la venta las entradas de su gira The Eras Tour a finales de 2022, rompió la taquilla. La web de Ticketmaster se colapsó dejando a sus fans abandonados en una cola de espera virtual durante horas sin conseguir sus entradas y cancelando la venta de boletos. Este caos llevó a Taylor a criticar públicamente la gestión de TicketMaster, explicando que ella es "protectora" del bienestar de sus fans y que antes de poner las entradas a la venta se aseguró de que la empresa podría hacer frente a la demanda.

Taylor es acusada de 'gordofobia'

Cuando la artista lanzó el vídeo musical de Anti-Hero, los fans y los críticos se sintieron ofendidos por una escena en particular que fue considerada muy hiriente. En la escena se ve a Swift subida a una balanza en la que se lee la palabra "gorda", mientras su doble la mira con decepción.

Conocedores de los trastornos alimentarios que había sufrido Swift, sus fans se sintieron defraudados, lo que llevo a la artista a entonar un ‘mea culpa’ y a eliminar por completo esa escena.