Taylor Swift se sincera sobre la canción que la ha convertido en la reina del 'pop'

Hace justamente un año éramos testigos del resurgir de Taylor Swift con el (re)lanzamiento del ya codiciado álbum Red: Taylor´s Version. Considerado uno de sus trabajos más exitosos hasta la fecha, se ha alzado nuevamente no con uno, sino con cuatro premios en la última edición celebrada hace unos días en los MTV EMAs: mejor artista, mejor artista pop, mejor vídeo y mejor vídeo largo. Nadie dudaba que la reina del pop del siglo XXI se coronase como la ganadora de la noche, y ahora, después de volver a casa con las manos cargadas, comparte con sus seguidores una bonita e íntima reflexión sobre la emotiva canción que la ha elevado nuevamente a la cima que se merece, All Too Well.

Comenzó en el mundo de la música cantando y componiendo con su guitarra música country, con el tiempo probó suerte sobre los escenarios con folk, pop rock... Pero lo que está claro es que a la de Nashville se le da muy bien escribir sobre sentimientos, incluso cuando se trata de una importante historia de amor personal que vivió una década atrás. Quizás (y según opinan sus fans), el motivo real que hay tras las letras e intimidad del galardonado videoclip que protagonizan la actriz Sadie Sink y Dylan O’Brien, podría tener mucho que ver sobre la mediática relación que mantuvo con el reconocido intérprete de Hollywood Jake Gyllenhaal durante tres meses. Un hecho que le marcó para siempre, he aquí uno de los ejemplos convertidos en canción.

Dejando las supuestas teorías a un lado, la artista ha dedicado un momento para compartir con todos sus seguidores una confesión que ya ha dado la vuelta al mundo y ata algunos cabos sueltos. "Hay tantas razones por las que perder la cabeza hoy, pero... All Too Well es la canción de la que estoy más orgullosa de todo lo que he escrito. El hecho de que esté nominada a la Canción del Año de los Grammy's, un premio que nunca he ganado, honra la composición... Es trascendental y surrealista. Acabo de hablar por teléfono con Liz Rose, mi co-escritor en ATW, y recordó cómo empezamos a escribir juntos cuando yo tenía 14 años. Ella creyó en mí entonces, y estamos nominados juntos ahora. Es tan bonito que no puedo soportarlo. Quiero divagar sobre la magia y el misterio del tiempo, el destino y la reivindicación de mi arte, pero en lugar de eso creo que voy a ir a gritar durante diez minutos seguidos. Y pensar en cómo esto no habría ocurrido sin ti".