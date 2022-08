Taylor Swift ha llevado el mejor look 'after party' de los MTV VMAs, la gala en la que ha hecho historia

Los premios MTV VMAs de este año que se celebraron ayer en el Prudential Center en Newark (Nueva Jersey), nos han dejado grandes looks para el recuerdo. Sobre todo, los de Taylor Swift, que además de brillar (literalmente) en su reaparición en una alfombra roja, lo hacía después con un impactante outfit en la after party de la gala que se celebraba en Nueva York. La cantante lució un mono satinado en color azul y corto, combinado con un abrigo blanco de pelo sintético y unas sandalias de plataforma plateadas y súper brillantes. No nos ha podido gustar más. Pero no solo eso, este mono era ideal porque tanto las estrellas que tenía bordadas, como los tirantes que se cruzaban en la espalda y el borde del escote corazón, estaban hechos con strass. Un diseño que no podía ser más acertada para una de las noches más importantes de su carrera.

Anoche Taylor Swift no solo rompió todas las expectativas gracias a sus looks, también porque consiguió batir el récord de ganadores por mejor videoclip con su canción All Too Well. La americana se ha convertido así en la primera cantante en ganar tres veces este premio. Pero es que además, también se hizo con los galardones de mejor vídeo en formato largo y mejor dirección. Esta ha sido sinduda, la noche de Taylor Swift. ¿Por qué? No solo ganó tres premios, sino que aprovechó para anunciar por sorpresa el lanzamiento de su nuevo disco, que saldrá a la venta el próximo 21 de octubre. Un nuevo álbum que se titulará Midnights y según la cantante, "son las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida". Estamos impacientes por escucharlo.

Deslumbrante en la alfombra roja

Como ya has visto, Taylor Swift no solo nos ha dejado boquiabiertas con su look de la fiesta posterior a la gala, sino también con su aparición en la alfombra roja a su llegada al evento. Llevaba un impresionante mini vestido que parecía hecho con cadenas plateadas con incrustaciones de joyas transparentes. Un vestido precioso de escote halter firmado por Oscar de la Renta que dejaba su espalda al descubierto y que combinó con unas sandalias súper altas de tiras plateadas. Un magnífico look que remató con el pelo recogido en un moño bajo con flequillo y unos pendientes de Lorraine Schwartz.