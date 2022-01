La discusión entre Taylor Swift y Damon Albarn en la que ha intervenido hasta el presidente de Chile

Seis nominaciones a los premios Grammy, los Óscar de la música, en 2021 (su cuarto año consecutivo recibiendo este honor por parte de la Academia de Artes de la Grabación y sumando once estatuillas en su estantería) no parecen ser bastante para que Taylor Swift sea considerada como la artista de éxito que es. Al menos así lo ha hecho ver Damon Albarn, líder de la banda Blur y vocalista principal de Gorillaz, en una reciente entrevista en la que ha asegurado que no le gusta el trabajo de la cantante de Fearless. No solo eso, sino que la ha comparado con Billie Eilish y ha alegado que la artista de Nashville de 32 años no escribe sus propias canciones, una afirmación que ha enfadado a la protagonista, que ha respondido rompiendo el silencio que había mantenido en los últimos meses.

"Era muy fan tuya hasta que he visto esto. Escribo todas mis canciones. Tu opinión es completamente falsa y hace mucho daño. No tienen que gustarte mis canciones pero está muy feo que intentes desacreditarme como letrista", ha publicado Taylor Swift tras la entrevista de Damon Albarn con el periódico LA Times. En el texto, el artista asegura que la cantante es coautora de sus temas y considera que eso no es lo mismo que ser la autora original, pero alaba a Billie Eilish por hacer lo mismo con su hermano Finneas. Lo cierto es que, aunque la intérprete de Lover ha trabajado con compañeros como Jack Antonoff o Aaron Dessner de The National, tiene discos enteros en los que no hay más autora que ella, como es el caso de Speak Now (que publicó cuando tenía solo 20 años).

No solo eso, sino que también ha escrito canciones para otros artistas, como This Is What You Came For de Calvin Harris (su novio en el momento de la publicación del single), Babe de Sugarland o Beautiful Ghosts de la banda sonora de Cats (nominada al Globo de Oro a mejor tema original en una película). Consciente de todo esto, un personaje inesperado ha entrado a formar parte de la conversación de Taylor Swift y Damon Albarn, y no ha sido otro que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric Font, que será investido oficialmente el próximo mes de marzo. "Aquí en Chile tienes un enorme grupo de fans que saben que escribes tus canciones con el corazón. No te tomes en serio a tíos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur, Taylor", ha publicado el político.

Otros artistas como Simon Curtis, Katy Perry (con un like) o el grupo británico Jedward también han hecho acto de presencia en la conversación poniéndose del lado de Taylor Swift y defendiendo su autoría en los nueve álbumes de estudio que tiene publicados por el momento. También Jack Antonoff, productor y colaborador habitual de la cantante, que ha sido relacionado en el pasado con Lena Dunham o Margaret Qualley se ha pronunciado: "Nunca he conocido a Damon Albarn y nunca ha estado en mi estudio pero aparentemente sabe más que nosotros sobre esas canciones que Taylor escribe y trae".

Mientras se desarrollaba todo esto, Damon Albarn, de 53 años, ha respondido solo una hora después del tuit original de Taylor, y lo ha hecho señalando a los medios de comunicación como los culpables del supuesto malentendido. "Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve una conversación sobre escribir canciones y tristemente se ha reducido a clickbait. Pido perdón sin reservas e incondicionalmente. La última cosa que quiero hacer es desacreditar tus letras, espero que lo entiendas", ha publicado el miembro de Blur. El periodista responsable de la entrevista no ha respondido aún, pero es un crítico musical que ha trabajado en medios de referencia como la revista Rolling Stone, Entertainment Weekly y ahora en LA Times.

Otros enfrentamientos de Taylor Swift

No es la primera vez que Taylor se enfrenta públicamente a alguien por dudar de su palabra, talento o responsabilidad en su propio éxito. El más famoso de sus desencuentros fue con Kanye West, que aseguró en una de sus canciones que la artista era conocida gracias a que él la interrupción en pleno discurso tras recibir uno de los premios de los Video Music Awards en 2009. Contra un locutor de radio llegó a los juzgados por haberla tocado inapropiadamente durante un evento en su cadena. Más recientemente fue contra el manager de Justin Bieber o Ariana Grande, Scooter Brown, por comprar los derechos de sus seis primeros álbumes impidiendo que fuera ella quien se hiciera con ellos. Es por eso que está regrabando ahora los discos que publicó con su primera discográfica, Big Machine, propiedad de Scott Borchetta, ya que como autora e intérprete de los temas tiene derecho a ello pero no a decidir para qué se usan las canciones originales. Esta es la razón por la que en sus últimos videoclips ha hecho hincapié en señalar quién está detrás de cada aspecto de su trabajo.

