Los últimos movimientos que confirman que Taylor Swift y Travis Kelce van (muy) en serio

Desde que confirmaron su amor el pasado mes de septiembre, Taylor Swift (33 años) y Travis Kelce (34) no han vuelto a separarse. La artista y el jugador profesional de fútbol americano no llevan mucho juntos, sin embargo, están avanzando con paso firme en su relación. Durante estas últimas semanas les hemos visto presumir de amor en varias ocasiones y este fin de semana, la intérprete de Shake it off ha ido más allá, gritando a los cuatro vientos lo feliz que está.

- El fenómeno Taylor Swift sigue imparable: nuevo récord mundial con su película 'The Eras Tour'

¡Todo al rojo!

Taylor se ha convertido en la fan número uno de Travis y así lo ha demostrado en los últimos partidos. La artista estadounidense no se ha perdido ni uno solo y le ha aplaudido, vitoreado... incluso la hemos visto saltando de alegría, cantando, haciendo fotos... Swift está viviendo cada partido con mucha pasión e intensidad, tal y como puede verse en todas estas imágenes del encuentro que jugaron los Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers en el Arrowhead Stadium de Kansas City (Missouri).

La cantante de éxitos como Blank Space, Style o Lavender Haze iba vestida, además, con una sudadera del equipo de su novio y una minifalda de color negro, además de llevar los labios pintados de rojo. Pero esa no es la única forma en la que Taylor ha mostrado su apoyo y su amor incondicional por Travis.

- ¿Cómo le ha cambiado la vida a Travis Kelce su relación con Taylor Swift?

Su declaración de amor

Al ver con detalle las fotos, puede observarse que la artista llevaba en su muñeca izquierda una pulsera de cuentas de color dorado con cuatro bolas blancas en las que podía leerse el número 87, que es el dorsal de Travis Kelce. A ambos lados, llevaba otras con corazones. ¿Puede ser más romántico?

Los fans de Swift están totalmente enloquecidos con este nuevo amor. Tras su breve relación con Matty Healy, vocalista de la banda The 1975, la cantante ha vuelto a encontrar el amor en brazos de Travis, que se ha convertido en el chico de moda y su popularidad sigue creciendo a pasos agigantados.

- Taylor Swift y Travis Kelce ya no se esconden y pasean juntos de la mano en Nueva York

Avanzando con paso firme

La vida de Travis ha cambiado de un día para otro y ahora los flashes le persiguen, por eso, recientemente el jugador de los Kansas City Chiefs ha tomado una decisión para mantener su privacidad. Según ha publicado el portal TMZ, el deportista se ha comprado una casa de 5,6 millones de euros en Kansas City. Se trata de una lujosa mansión que tiene una enorme piscina y un campo de minigolf, además de una cascada.

El jugador de la NFL consideraba que su anterior casa estaba demasiado abierta al público y a la presencia de los periodistas, cámaras, curiosos... Por eso, y tras ver todo el revuelo que está provocando su relación con Taylor Swift, ha decidido adquirir esta casa que se encuentra en una comunidad cerrada, permitiendo a la pareja que puedan disfrutar de su amor ajenos a los focos y con mayor tranquilidad.