Taylor Swift y Travis Kelce ya no se esconden y pasean juntos de la mano en Nueva York

Decir que Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce se han convertido en la pareja más buscada del momento no parece ninguna exageración. Desde que comenzaron a escucharse rumores sobre su relación hace ya varias semanas, son muchos quienes buscan una confirmación por parte de los implicados y, aunque ninguno de los dos ha sido claro al respecto, lo cierto es que no se esconden y cada vez son más los momentos que comparten juntos. ¿Uno de los últimos? La pareja fue fotografiada de la mano por las calles de Nueva York.

Hace solo unas horas el jugador de la NFC participaba como invitado en Saturday Night Live, el famoso programa que se transmite en vivo por la cadena NBC a las 11:30 de la noche y, poco después, la pareja era fotografiada de la mano. Un gesto que ha bastado a sus fans para confirmar lo que, desde hace semanas, era un hecho: estaban juntos, disfrutando de uno de sus mejores momentos. Y es que, aunque hace semanas que circulan los rumores sobre ellos no fue hasta el pasado 24 de septiembre cuando la relación entre ambos comenzó a tomar forma. Y es que fue ese día cuando Taylor acudió al estadio Arrowhead de Kansas City, donde vio el partido de Travis desde un palco junto a su madre y la familia del jugador. Después se fueron juntos del estadio en el coche de él. Una jornada que casi se repitió días después, cuando el pasado 1 de octubre Taylor acudió de nuevo a un partido en el que participaba Travis.

Pero la artista no ha sido la única que se ha interesado en el trabajo de Travis. Según explicaban algunos medios estadounidenses, él acudió a uno de sus conciertos y trató de regalarle una pulsera de la amistad con su número. "Me sentí decepcionado porque ella no habla antes ni después de los conciertos pues tiene que cuidarse la voz para los shows", explicó en declaraciones al podcast New Heights, donde contó que le dolió no poder entregarle el regalo que había preparado para ella.

El look perfecto para una cita

Aunque estamos acostumbrados a ver a Taylor con looks tan impactantes como el vestidazo floral troquelado que lució en el estreno de su película Taylor Swift: The Eras Tour, la cual muestra todos los secretos y detalles de sus conciertos, lo cierto es que la artista también sabe muy bien qué elegir para acudir a una cita. Así lo demuestran las imágenes en las que aparece con Travis Kelce y en las que lleva un conjunto que, sin duda, querrás copiar este otoño. La artista se decantó por un pantalón negro fluido que combinó con un top asimétrico a tono, una mezcla fácil de llevar que podría valer para todo tipo de planes. Un look al que añadió una gabardina de cuadros ligeramente oversize, perfecta para los meses de entretiempo, y unas sandalias de tiras negras.