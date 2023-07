Taylor Swift y Taylor Lautner recrean su abrazo en el escenario 14 años después y sus fans enloquecen

Taylor Swift se encuentra actualmente inmersa en su gira mundial The Eras Tour -la cual, por cierto, pasará por España el año que viene- y nos está dejando auténticos momentazos sobre el escenario. Además de los espectaculares looks que ha elegido para este tour, los cuales hacen referencia a sus distintas etapas estilísticas a lo largo de su carrera, la cantante intenta siempre sorprender a sus seguidores con teloneros, apariciones o mensajes inesperados. Su última idea para impactar a los presentes en el concierto de Kansas City ha sido subir al escenario ¡a uno de sus ex!

Un protagonista inesperado

En pleno concierto, Taylor Lautner entraba en acción haciendo una espectacular pirueta y se fundía con Swift en un tierno abrazo que, como era de esperar, revolucionaba a los asistentes, quienes gritaron y vitorearon durante varios minutos. Pero, ¿qué hacía el actor en Kansas y por qué se le dio ese protagonismo? El motivo de este 'cameo' es que protagoniza el último videoclip de la cantante, I can see you, que se estrenaba hace apenas unas horas. En él, también tienen presencia las actrices Joey King y Presley Cash, quienes también subieron al escenario y, asimismo, abrazaron a los dos Taylor muy cariñosas.

"Te respeto mucho. No solo por la cantante, compositora y artista que eres, sino realmente por el ser humano que eres. Eres amable, humilde y me siento honrado de conocerte" ha dicho el que fuera protagonista de Crepúsculo al coger el micrófono.

Un romance que se convirtió en amistad

La artista y el actor se conocieron en 2009 durante el rodaje de Historias de San Valentín, película en la que interpretaban a una joven pareja que celebraba con ilusión esta fiesta tan popular en la cultura anglosajona, y se enamoraron también en la vida real. Unos meses después, en diciembre, rompieron. Aunque no hablaron de las causas, se dice que fue porque Lautner quería algo más serio mientras que ella no estaba preparada. El caso es que 14 años después son grandes amigos, tal y como han vuelto a demostrar. De hecho, Swift ha explicado que adora tanto a TayTay, como le llama cariñosamente, como a su mujer, quien, curiosamente, también se llama Taylor.

La imagen de ese cariñoso abrazo sobre el escenario nos traslada directamente a los MTV Video Music Awards de 2009, cuando Taylor, después de alzarse con uno de los premios, se emocionó y se tiró a los brazos de su por aquel entonces pareja.